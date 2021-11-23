Миллионы с бывшего партнера





Белорусская железная дорога, в частности, добивается признания и приведения в исполнение решения Экономического суда Могилевской области о взыскании долгов со своего бывшего партнера компании «Гранд Экспресс». В апреле этого года белорусский суд обязал российскую компанию выплатить БелЖД 22,5 млн евро и 16,3 млн рублей в качестве издержек по участию в неудачном проекте по созданию производства подвижного состава на Осиповичском вагоностроительном заводе. «Гранд Экспресс» недавно оспорил это решение в Арбитражном суде Москвы.





Осиповичский вагоностроительный завод – это некогда совместный проект, который в 2008-2016 годах в рамках инвестиционного договора с белорусским правительством пыталась реализовывать российская компания «Гранд Экспресс». В совместном предприятии, которое под средства инвесторов и Евразийского банка развития должно была наладить выпуск в Беларуси грузовых контейнеров и танк-вагонов, россиянам принадлежало 74%. Остальные 26% акций получила Белорусская железная дорога.





Но дела у «Гранд Экспресса» не заладились, и в итоге белорусское государство было вынуждено выполнить гарантии по кредиту, взятому в Евразийском банке развитии, и продолжить самостоятельно реализовать этот проект уже в рамках нового юрлица Осиповичского завода транспортного машиностроения. Осиповичский вагоностроительный завод с 2016 года находится в процедуре банкротства.





В Россию за возвратом кредитов

Ходатайство «Беларусбанка» о признании и исполнении решения белорусского суда было удовлетворено Арбитражным судом Московской области в начале лета этого года.





Крупнейший банк Беларуси в течение 2020-2021 годов истребовал кредит, который был выдан компании «Усадьба-Сервис» и связанным с ней российским застройщикам Mercure Hotel на улице Зыбицкая в Минске.





Российская судебная инстанция подтвердила правомерность финансовых претензий «Беларусбанка» к Ивану Дрозду, Юлии Мартисовой, компаниям «Усадьба-Сервис» и «Дигма-актив Групп», которые теперь должны погасить просроченную задолженность по договорам поручительства и другие платежи на общую сумму свыше 18 млн долларов и около 1,5 млн рублей.



Что в ответ?

Исков на такие значительные суммы со стороны субъектов хозяйствования России к необязательным белорусским контрагентам в этом году не зафиксировано. Рекордным по сумме пока является заявление компании «Манолеум-Процессинг», направленное ею в начале 2018 году в Арбитражный суд Краснодарского края.





В нем компания, лишившаяся права на застройку территории троллейбусного депо на улице Красная в Минске, настаивала на принятии мер по обеспечению своего иска к Республике Беларусь. Насчитанная истцом сумма претензий составила 208,2 млн долларов, и в пределах этого объема «Манолиум-Процессинг» хотела «до момента фактического исполнения решения против Республики Беларусь» наложить арест на денежные средства и имущество санаториев Управления делами президента Беларуси на территории России.





Суд, однако, в удовлетворении ее заявления отказал.