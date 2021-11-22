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"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за неоплаты

В компании заявили, что разочарованы невыполнением Кишиневом контрактных обязательств.

"Газпром" уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке, пишет ТАСС.

Куприянов напомнил, что предложения "Газпрома" по цене газа для Молдавии были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов, а молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.

"Молдовагаз" получила уведомление "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа. В компании заявили, что работают над погашением долга.

О долгах Молдавии за газ

Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе "Молдовагаз". Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время молдавские потребители с правого берега Днестра задолжали около $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Стороны договорились уточнить эту цифру в этом году в ходе аудита.

Кроме долга правобережной части Молдавии, еще свыше $7 млрд "Газпрому" должны потребители из непризнанного Приднестровья. Как пояснил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан, эта часть долга сформировалась из-за систематических неплатежей потребителей с левого берега Днестра. Правительство Молдавии этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в приднестровском регионе.
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