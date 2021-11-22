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Покупатели не смогут сдать "ювелирку" и памятные монеты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект документа.

Предлагается запретить возврат таких товаров, как памятные монеты и банкноты, а также ювелирные изделия.
К первой группе относятся также инвестиционные монеты, драгметаллы и драгоценные камни, которые продают в банках. Сделать эти товары невозвратными попросил Нацбанк из-за того, что некоторые клиенты сдают их обратно при неблагоприятном изменении рыночной цены. Но банк тогда обязан вернуть первоначальную сумму. То есть он терпит убыток.

Включить ювелирные изделия в товары, которые не полежат возврату, попросил Минфин. Мотивировка такова: ювелирные изделия — это предмет роскоши, сложно найти замену для потребителя. Также есть сложная процедура идентификации при возврате. Плюс будут дополнительные затраты на дезинфекцию изделий, так как они соприкасаются с кожей клиента. Если документ примут, он вступит в силу после официального опубликования, пишет officelife.media
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