Подорожание затронуло и европейскую, и американскую "бэушку". Но чего ждать от следующего 2022 года? Спойлер: рост цен продолжится. Так считают все представители крупных компаний, работающих на белорусском автомобильном рынке, с которыми побеседовал Автобизнес.





"Отрицать рост цен мы не можем"

Представители белорусских дилеров, к которым мы обратились за прогнозами, немногословны: ценовая политика формируется производителями, а не дистрибьюторами. Но очевидное никто не отрицает: цены на новые машины в текущем году ощутимо выросли и продолжат расти в следующем.





"На текущий момент самые продаваемые модели Kia в Беларуси – это Rio и Rio X, – говорят представители ООО "Автопалас-М", официального дистрибьютора корейской марки в Беларуси. – С начала года цены на семейство Rio выросли на 8-10 процентов, при этом годовое удорожание на рынке составляет порядка 15 процентов.





Мы ожидаем роста цен в будущем году. Это мировой тренд, автопроизводители будут поднимать цены. Всем известна ситуация с мировым кризисом полупроводников, логистика становится дороже. Эти факторы влияют на ценообразование".





Заместитель директора по продажам СООО "Атлант-М Восток" (дилер Volkswagen) Егор Швед считает, что точно спрогнозировать рост цен в следующем году достаточно сложно, но и отрицать его нельзя: "Увы, мы вынуждены рассматривать его как реальность из-за событий, происходящих в мировом автопроме, и глобального дефицита комплектующих. По нашим прогнозам рост цен не превысит 6-10 процентов".





Сотрудники одного из официальных дилеров Geely также рассказали, что с начала года цены на популярные модели Coolray и Tugella выросли на 9%. Там ожидают, что и в следующем году автомобили будут дорожать.

"Мы на цены повлиять не можем"

Вслед за новыми машинами подорожание коснулось и подержанных авто из Европы и США. В компаниях, занимающихся доставкой автомобилей из ЕС и Штатов, также не видят предпосылок к изменению ситуации. При этом о сложившемся положении вещей и грядущих перспективах рассказывают куда более развернуто.





"На массовые авто из США, например, Malibu или Escape, изменение цен на аукционах с начала года составило порядка 1000-2000 долларов, – объясняет Кирилл Рымарчик, руководитель отдела продаж компании AutoGroup. – Те же желанные "Мустанги" многие начали брать именное с целью перепродажи, и там рост еще выше – 3000-5000 долларов. На эти же суммы они подорожали и на нашем рынке, поэтому выгода осталась на прежнем уровне. Уточню, что мы говорим про автомобили с небольшими повреждениями, которые выглядят не страшно и без проблем ремонтируются.





Автомобили с серьезными повреждениями продаются примерно за те же деньги, что и раньше. Также важно понимать, что это аукционы, где цена формируется сугубо участниками торгов. На европейском рынке также обращаем внимание на рост цен, особенно на популярные модели, которые полюбились белорусам: Renault Megane, Talisman, Grand Scenic; Peugeot 308, 3008 II; Opel Astra K, Insignia и другие дизельные универсалы. В процентном соотношение цены на них выросли примерно как и на американском рынке.





При этом количество предложений на американских аукционах скорее выросло, так как все уже адаптировались к пандемии. Недавно прошедший в Нью-Йорке ураган добавил огромное количество "утопленников", но их нужно уметь выбирать. Количество вариантов на европейских торгах осталось на прежнем уровне, так как к нам приезжают автомобили в среднем с пробегом 150 тысяч километров, которые в ЕС уже не пользуются спросом. Поэтому дефицита таких автомобилей не наблюдается.





На сегодня повышение цен в следующем году выглядит вполне реальным событием. Но повторимся: цены формируются участниками аукционов, сложно спрогнозировать, сколько именно их будет и до каких ставок они дойдут. Но все дилеры новых автомобилей анонсировали поднятие цен в 2022 году, это не может не затронуть и рынок "вторички" как у нас, так и в Европе. Плюс ко всему серьезный дефицит свежих автомобилей на рынке РФ продолжает расти, в результате россияне едут за машинами к нам, что также способствует повышению цен".





Рост цен на подержанные автомобили по всем маркам и моделям относительно начала года фиксируют и в компании Wagen.by.





"Это связано со снижением объема предложения новых автомобилей в Европе, – говорит ее представитель Иван Кузьмицкий. – Их производство сократилось, соответственно и "бэушные" машины люди готовы покупать за другие деньги. В аукционах участвуют и европейцы, и поляки, и белорусы, и россияне. Спрос на автомобили высок. В среднем с начала года мы отмечаем рост цен на 20-30 процентов, с каждым днем все сложнее прогнозировать итоговую цену на ту или иную машину. Иногда даже не знаешь, какие цифры озвучивать клиенту.





По нашим наблюдениям общее количество предложений на европейских аукционах снизилось. Машины разбирают очень быстро, порой из десяти вариантов из объявлений в Германии, заинтересовавших заказчика, через день остается пять.





Чего ожидать от следующего года, сказать однозначно сложно. Ситуация на рынке подержанных авто зависит от ряда факторов, на которые нужно смотреть в совокупности. Все будет зависеть от развития экономики, разрешения ситуации с пандемией и т.д. Но все-таки мы видим, что цены снижаться не будут, так как сразу восстановить экономику и производство автомобилей до прежнего "доковидного" уровня тяжело. В первую очередь необходимо восполнить дефицит комплектующих, а это процесс небыстрый, поэтому снижения цен не предвидится. Они или останутся на прежнем уровне, или, что более вероятно, продолжат расти. Если количество предложений будет снижаться, а спрос останется на прежнем уровне, все очевидно.





В этой ситуации стараемся ориентировать клиентов на максимально реальные цифры на текущий момент. Реакция на это иногда самая непредсказуемая, но мы на цены повлиять не можем. Если есть необходимость в обновлении автомобиля, но не хватает средств, возможно, стоит докредитоваться. Если цены продолжат расти, то этот рост нивелирует переплату по кредиту. К примеру, год назад цены на Renault Megane стартовали от 10.500 долларов, а сегодня это 12.500 под ключ. Talisman год назад стоил здесь от 12.500 долларов, сегодня цены поднялись до 14.500. Примерно аналогичный расклад и по Passat, разве что он получается чуть дороже – от 15.000 долларов. Как видим, цены выросли ощутимо".





О большом дефиците новых машин, который вызвал рост цен на "вторичке", упоминает и Алексей Цвирко, соучредитель компании WestMotors: "В среднем стоимость б/у авто в Беларуси выросла на 20-30 процентов. Америка не исключение: целые подержанные автомобили выросли на 20-30 процентов, на страховых аукционах также немного поднялись цены, но по-прежнему можно найти хорошие варианты.









Еще надо понимать, что в начале пандемии цены в принципе были фантастически низкими, поэтому тут смотря от чего отталкиваться. Но все равно машины сегодня стоят дороже, чем в "доковидные" времена.





Объем предложений на американских аукционах уменьшился, во всяком случае это справедливо для автомобилей с ДВС. А вот Tesla пока представлены в прежних количествах. По ним пик цен наблюдали в конце лета – начале осени, многие хотели успеть ввезти авто до Нового года. Сейчас видим динамику снижения, и даже если с 1 января пошлина на электромобили начнет действовать, итоговая цена изменится незначительно.





Какие расклады сложатся в следующем году – зависит от мировой экономики: как будут обстоять дела с полупроводниками, какими станут цены на металл, сколько новых автомобилей сможет выпускать автоиндустрия. Естественно, если объем производства будет низким, а спрос высоким, "бэушка" продолжит дорожать".





Наш вердикт

Роста цен на автомобили в 2022 году ожидают все: как представители дилеров, так и игроки рынка подержанных автомобилей. И с учетом складывающихся тенденций уже вовсе не кажется фантастикой возможность следующей осенью увидеть ценник 15.000$ за новую Lada Vesta в простой комплектации (особенно если произойдет рестайлинг) или 20.000$ и выше за подержанный Renault Talisman из Европы.







