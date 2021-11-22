Об этом журналистам рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время посещения всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае, сообщает БЕЛТА.





По словам главы Минска, несмотря на то, что проект рассчитан до 2040 года, инвестор настроен работать очень интенсивно и завершить строительство несколько раньше.





− Сейчас мы плотно работаем, чтобы как можно быстрее начать его реализацию. Сюда привлечены лучшие специалисты в различных областях строительства, инновационных технологий. Комплекс «Северный берег» будет реализован в рамках проекта «Умный город», − добавил председатель Мингорисполкома.





Напомним, что «Северный берег» разместится в границах МКАД − пр. Победителей − ул. Орловской — Цнянское водохранилище. Стоимость реализации проекта − $ 4 миллиарда. В состав «Северного берега» войдут жилые дома, социальные и общественные объекты, Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли и Национальный выставочный центр.





Именно с последнего объекта и решено начать масштабную стройку. Отметим, что после сноса «стекляшки» (Национального выставочного комплекса) на Я. Купалы, новой площадки для масштабных выставок в Минске не появилось. Шли разговоры, что город выделит под эти нужды здание автовокзала «Восточный», но от этой идеи отказались.





− Мы очень серьезно занимаемся этим проектом. Он очень важен для Минска, так как это самые современные технологии, инвестор с мировым именем. Сегодня очень активно идет работа по проектированию, градостроительным проектам. Выставочный центр запроектирован, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что в этом году начнется строительство этого объекта в Минске, − сказал Владимир Кухарев.





Недавно мы рассказывали, что 90% зданий в многофункциональном жилом комплексе «Северный берег», который построят арабские бизнесмены, будут обогреваться за счет электричества.





Что это за проект?





«Северный берег» − это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого бизнесмен из ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.





Комплекс «Северный берег» разместится в границах МКАД — пр. Победителей — ул. Орловская — Цнянское водохранилище. Общая площадь этой земли — более 15 квадратных километров, но инвестор собирается застроить около 9 квадратных километров.





Публично инвестор и власти республики заявляют, что собираются строить «умный город», выставочный центр, международный центр торговли, офисные здания, айти-университет и другие полезные и нужные вещи. Но это все — долгосрочные инвестиции, а не живые деньги здесь и сейчас.





Поэтому вполне ожидаемо желание бизнесменов построить тут и немало жилья, как это делается, например, в многофункциональном комплексе «Минск Мир».





И действительно, в начале 2020 года тогдашняя компания-заказчик строительства «Северного берега» — «Эмирейтс Блю Скай» — сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию в числе прочего объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.





В мае 2021 года Александр Лукашенко подписал указ о строительстве «Северного берега», согласно которому в комплексе разрешено строить многоквартирное жилье высокой плотности. Кроме того, весной 2021 года сменился заказчик проекта. Вместо «Эмирейтс Блю Скай» им стала созданная для этих целей белорусская компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед», которая на 100% принадлежит арабской компании «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед».





Арабский инвестор отрицал причастность к проекту Dana Holdings и говорил, что обращался к ним по-дружески за помощью и за консультацией по поводу перспектив рынка Беларуси.