Основным источником наполнения дорожного фонда остается плата за проезд транспорта по платным автодорогам. Этот источник принес в фонд 251,6 млн. рублей (83%). Госпошлина за выдачу разрешения на проезд транспорта по территории иностранных государств поступила в размере 16,8 млн (5,5%), другие доходы составили 35,1 млн (11,6%), пишет officelife.media





Расходы дорожного фонда за девять месяцев текущего года профинансированы на 554,7 млн рублей (с учетом средств республиканского бюджета). Из них расходы на содержание автодорог потребовали 131 млн (23,6% всех расходов), на погашение кредитов банков направлено 137,4 млн (25%), в текущий ремонт автодорог инвестировано 92 млн (16,5%), в строительство и реконструкция автодорог — 48,1 млн (8,7%), в капитальный ремонт — 32,4 млн (5,8%).





Расходы фонда получателям средств — областным и Минскому городскому исполнительным комитетам — составили 112 млн рублей.



