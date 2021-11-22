Белорусские компании освободят от уплаты НДС при ввозе электромобилей
В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал поправки к указу № 92 от 12 марта 2020 года "О стимулировании использования электромобилей".
Документ распространяет действие льгот и преференций, установленных Указом № 92, на все категории электромобилей.
"Кроме того, вводятся дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию Беларуси и их реализации, а также организаций - производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них", - сообщили в пресс-службе правителя.
Документ принят в целях увеличения использования электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них, пишет Смартпресс.
19:48 22/11/2021
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