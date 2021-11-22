Документ распространяет действие льгот и преференций, установленных Указом № 92, на все категории электромобилей.





"Кроме того, вводятся дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию Беларуси и их реализации, а также организаций - производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них", - сообщили в пресс-службе правителя.





Документ принят в целях увеличения использования электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них, пишет Смартпресс.



