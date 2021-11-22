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Наличные надежнее? У беларусов рекордно сокращается число банковских карточек

Количество банковских платёжных карт у населения Беларуси сокращалось в течение всего 2021 года и за первые три квартала уменьшилось на 237,6 тысячи штук.

Падение идёт с ускорением: за три последних квартала 2020-го сокращение составило 41,3 тысячи штук, пишет infobank.by.

К концу сентября 2021-го число банковских платёжных карточек физлиц в Беларуси составляло 15,249 млн штук, или 1,6 карты на человека.

Рекордное количество карточек было зафиксировано в конце 1 квартала 2020-го — 15,554 млн штук. За полтора года их стало меньше на 305 тысяч (-2%).

Такого негативного периода в динамике количества банковских карточек по длительности и общему их сокращению у населения Беларуси ещё не было. 

Его связывают с финансово-экономическим состоянием страны после ковид-кризиса и девальваций 2020 года, а также негативной демографической ситуацией.

Последние полгода возобновилось развитие инфраструктуры для использования карточек: в 4 квартале 2020-го и 1 квартале 2021-го количество организаций торговли, обслуживающих держателей карточек, и платёжных терминалов в торговых организациях уменьшалось. 

Однако докризисное количество объектов инфраструктуры ещё не достигнуто. При этом в стране уже давно перестало расти количество банкоматов и падает число инфокиосков и пунктов выдачи наличных.
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