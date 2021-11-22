По данным enkorr , ноябрьский план отгрузок предусматривает 160 тыс. т, тогда как в среднем за последние месяцы он составляет 255 тыс. т.





«Сокращение будет равномерным, все контрагенты получат около 60% от запланированного объема», — сообщил enkorr источник в белорусской нефтяной отрасли.





По его словам, причиной сокращения является распоряжение белорусского правительства о формировании государственного резерва нефтепродуктов.





«Еще летом на уровне правительства была поставлена задача создать 30-дневный запас нефтепродуктов. В конце октября ревизия показала, что план не выполнен, и чиновники решили оперативно исправить ситуацию. Аргументацию, что это лучше сделать в январе-феврале, когда спрос на потребительских рынках падает, не приняли», — говорит источник в белорусских нефтяных кругах.





Собеседник прогнозирует, что недогруженные ресурсы будут компенсированы в декабре.





Системные трейдеры также не видят причин для паники.





«Во-первых, еще с начала санкционной истории мы страхуемся и контрактуем в Беларуси чуть больше необходимого. И так делаем не только мы. Во-вторых, сентябрь и октябрь были профицитными, есть неплохие запасы, ноябрь должны пройти», — поделился мнением руководитель отдела снабжения компании-крупного импортера белорусских нефтепродуктов.





Белорусские НПЗ являются крупнейшими поставщиками дизтоплива в Украину. В 2021 году на них приходится 43% поставок (2,34 млн т), что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 35% (1,73 млн т).