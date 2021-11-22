+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь сократит поставки дизтоплива в Украину

Белорусская нефтяная компания снизит в ноябре объемы поставок ДТ в Украину на 35-40%. Соответствующее уведомление получили отдельные украинские контрагенты компании.

 
По данным enkorr, ноябрьский план отгрузок предусматривает 160 тыс. т, тогда как в среднем за последние месяцы он составляет 255 тыс. т.

«Сокращение будет равномерным, все контрагенты получат около 60% от запланированного объема», — сообщил enkorr источник в белорусской нефтяной отрасли.

По его словам, причиной сокращения является распоряжение белорусского правительства о формировании государственного резерва нефтепродуктов.

«Еще летом на уровне правительства была поставлена задача создать 30-дневный запас нефтепродуктов. В конце октября ревизия показала, что план не выполнен, и чиновники решили оперативно исправить ситуацию. Аргументацию, что это лучше сделать в январе-феврале, когда спрос на потребительских рынках падает, не приняли», — говорит источник в белорусских нефтяных кругах.

Собеседник прогнозирует, что недогруженные ресурсы будут компенсированы в декабре.

Системные трейдеры также не видят причин для паники.

«Во-первых, еще с начала санкционной истории мы страхуемся и контрактуем в Беларуси чуть больше необходимого. И так делаем не только мы. Во-вторых, сентябрь и октябрь были профицитными, есть неплохие запасы, ноябрь должны пройти», — поделился мнением руководитель отдела снабжения компании-крупного импортера белорусских нефтепродуктов.

Белорусские НПЗ являются крупнейшими поставщиками дизтоплива в Украину. В 2021 году на них приходится 43% поставок (2,34 млн т), что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 35% (1,73 млн т). 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]