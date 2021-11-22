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«Наша ніва»: девелопера Синицкого отпустили из-под стражи

По информации издания «Наша Ніва», из-под стражи освобожден девелопер Виталий Синицкий.

Как сообщалось, ранее часть недвижимости Синицкого, в том числе недостроенной, была выставлена на продажу.

Синицкому вменяли неуплату налогов. Звучала сумма 10 млн рублей. Как считает финансовая милиция, выручка распылялась между 16 юрлицами. Правоохранители обратили внимание, что одна фирма сдавала помещения, но по факту они были частью уставфондов остальных компаний девелопера.

Бизнесмен известен по таким проектам, как «Трюм», «Волна», «Титан» и др.
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