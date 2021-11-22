Еврорадио узнало, сколько денег на оплату долгов нужно нашей стране в 2022 году, почему обещанных Владимиром Путиным кредитов не хватит и куда пропали облигации на $1,35 млрд.





Путин пообещал денег, но мало

Владимир Путин заявил, что до конца 2022 года Беларусь получит российских кредитов на $630–640 млн. Этого мало для нужд страны. Тем более в год, когда в полную силу будут действовать экономические санкции и заработать удастся меньше.





— Конечно, придётся искать ещё кредиты, — говорит старший аналитик “Альпари-Евразия” Вадим Иосуб. — Беларусь постоянно этим занимается. Ежегодно на выплаты по долгам и процентам нужно около 3–3,5 миллиардов долларов. Даже в лучшие годы, когда не было никаких санкций, старались около 2,5 миллиардов долларов одалживать. Остальное гасили из ЗВР, из валютных пошлин, которые поступают в бюджет за экспорт нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений.





Пошлины на нефть и нефтепродукты постоянно снижаются из-за налогового манёвра. По пошлинам за экспорт калийных удобрений могут ударить санкции.





— Своих источников для погашения и обслуживания валютных долгов меньше, и надо регулярно занимать больше.





Платить по долгам только из ЗВР Беларусь не спешит. Сейчас эти резервы состоят из $8,5 млрд. Оплата $3–3,5 млрд долгов из ЗВР слишком сильно ударит по заначке и станет потрясением для валютного курса.





Остаётся только занимать у России. Китай не кредитует Беларусь и останавливает из-за санкций финансирование уже одобренных проектов.





Облигации на $1,35 млрд пропали

Ещё в мае белорусские власти заявили, что собираются разместить на российском рынке облигации на 100 млрд российских рублей. По текущему курсу это около $1,35 млрд. В июне Совмин поручил Минфину заключить соглашения с десятью конкретными российскими банками. Они должны были организовать выпуск белорусских гособлигаций.





С тех пор про них ничего не слышно. По данным Минфина, никаких облигаций Беларусь так и не выпустила. По мнению Вадима Иосуба, это слишком дорого для белорусской стороны и не интересно российским партнёрам.





— Во-первых, сейчас доходность белорусских государственных и корпоративных облигаций на российском рынке приблизилась к 10%. Если занимать, то под 10% в российских рублях. Это, наверное, достаточно дорого и не очень хочется.





Летом 2020 года Беларуси удалось выпустить облигации в Европе под 5,875% и 6,378%.





— Второе — основными покупателями на российском рынке могли бы быть российские банки. А они оценивают риски контрагентов. Уже приняты американские санкции против белорусской банковской системы, которые ещё должны начать действовать. Обсуждается, что могут быть введены дополнительные санкции. Если смотреть на белорусские рейтинги, то агентства, которые ещё Беларусь рейтингуют, дают негативный прогноз.





В таких условиях на российском рынке большого спроса на белорусские облигации не будет. Российские банки будут готовы их покупать только с очень высокой доходностью или намного дешевле их номинальной стоимости, считает аналитик.





— Другой вариант — это соглашение на политическом уровне. Если российское руководство даст указания крупным российским госбанкам купить белорусские облигации с приемлемой доходностью. Но пока такого политического решения в Кремле нет.





На что занимаем — непонятно

Недавно всё же удалось получить 314,5 млн евро от ЕАБР. Правда, одалживало не совсем государство, а Банк развития, говорится в указе №440 от 15 ноября.





Хотя Банк развития подконтролен государству, если занимает он, то госдолг не растёт.





— Если бы кредит непосредственно привлекло государство в лице Минфина, это было бы увеличением госдолга. Но обязательства по государственным гарантиям всё-таки выросли. Много это или мало? Думаю, взяли по максимуму столько, сколько ЕАБР был готов дать. А так и на том спасибо, — продолжает Вадим Иосуб.





На что взят кредит — простым белорусам не сообщается.





— Для погашения старых долгов или для того, чтобы направить деньги предприятиям, — можно только гадать. В коротком указе о кредите буквально сказано: “В целях финансирования наиболее важных экономических проектов”. А привлеченные деньги Банк развития может направить как предприятиям, так и купить гособлигации.





В случае с гособлигациями правительство сможет распоряжаться этими деньгами так, как захочет. В том числе и гасить другие долги.





Аналитик обращает внимание, что кредит нужно вернуть до 1 декабря 2024 года.





— Три года — достаточно короткий срок, если предположить, что эти деньги собираются вкладывать в финансирование проектов на промышленных предприятиях. Обычно такие крупные проекты имеют больший срок окупаемости. То есть для погашения кредита понадобиться привлекать новые кредиты, чтобы через три года погасить этот, — резюмирует Вадим Иосуб.