Доллар снова начал дорожать

С начала ноября стоимость валютной корзины опустилась всего на 0,03%.





Доллар опять начал дорожать. Напомним, что в минувшую пятницу он подешевел, а до этого была серия из шести повышений подряд. Таким образом, за последние восемь торгов американец укрепился уже семь раз.





Сегодня курс доллара вырос немного — всего на 0,0042 BYN, но этого хватило, чтобы подняться до максимума за 1,5 месяца — 2,4894 BYN/USD.





С начала ноября доллар стал дороже уже на 0,0668 BYN, но это существенно меньше рекордного за последние полтора года снижения по итогам октября, когда доллар рухнул на 0,0910 BYN.





Курс евро снизился на 0,0049 BYN до 2,8087 BYN/EUR и оказался на минимуме за шесть дней.





С начала месяца евровалюта подешевела к белорусскому рублю на 0,0146 BYN.





Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0260 BYN до 3,3859 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень почти за три месяца.





За последние восемь торговых сессий стоимость сотни российских рублей рухнула уже на 0,0613 BYN, а с начала ноября она упала на 0,0504 BYN.





Итоги третьей недели ноября 2021 на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе доллару опять удалось завершить торги ростом. Таким образом, белорусский рубль уже три недели подряд девальвируется к доллару.





курс доллара +0,0341 BYN (+1,39%);

курс евро +0,0093 BYN (+0,33%);

курс российского рубля +0,0005 BYN (+0,01%);

корзина валют +0,47%.





Московская биржа

Сегодня дела у российского рубля идут не очень и на бирже в Москве. Он дешевеет и к доллару, и к евро.





Банк России повысил официальный курс доллара на завтра сразу на 69 копеек до 73,4506 RUB/USD — максимума с начала осени, т.е. без малого три месяца.





Официальный курс евро на завтра вырос всего на 19 копеек до 82,7715 RUB/EUR. Для евро это максимальный уровень за 6 дней.





Банкротство Роснано

В пятницу российская корпорация Роснано, которой руководит уроженец Беларуси Анатолий Чубайс, заявила о том, что компанией "накоплен непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок".





Затем Московская биржа приостановила торги облигациями госкорпорации «Роснано» по предписанию Банка России.





Если ещё в пятницу долги Роснано оценивались высоконадёжными, то уже сегодня утром они стали «мусорными» и торгуются с доходностью десятки и сотни процентов годовых.





Больше всего досталось облигациям с погашением 1 декабря 2021. Они падали в моменте на 31% — до 69% от номинала, а к полудню уже отросли до 86% от номинала с доходностью 48000% годовых.





Большого кризиса из-за Роснано не случится, т.к. речь и идёт об облигациях на общую сумму порядка $1 млрд, а Центробанк России располагает ЗВР порядка $600 млрд.





Волнения на рынке это добавит. Так, курс доллара сегодня в моменте уже поднимался до 74,38 — максимума за три месяца.





Индекс российских государственных облигаций (RGBI) обвалился до минимума почти за три года.