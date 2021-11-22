Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.





Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.



