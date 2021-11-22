Икра в России подорожала до исторического максимума
Накануне Нового года деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тыс. руб. за 1 кг
А за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.
Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.
Почему икра дорожает в рознице
Не прекратившийся осенью рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками.
Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, поясняет представитель Росрыболовства.
Потребителей, которые не всегда знают о реальных производственных показателях, вводят в заблуждение, и они «выполняют намеченное недобросовестными участниками рынка», убеждены в ведомстве.
Дефицита лососевой икры не будет, подчеркивает представитель Росрыболовства. Он напоминает: потребности внутреннего рынка оцениваются в 16–17,5 тыс. т, а производство только за девять месяцев превысило этот показатель на 25%.
Повышение цен на красную икру — сезонное, перед Новым годом, когда спрос на нее традиционно растет, согласен и президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев.
Закупать деликатес к праздникам россияне начинают в октябре. «Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж», — согласен Корнев.
«Бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках 10–15 компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра будет расти в цене, то они и будут ее увеличивать», — добавляет Корнев.
На ситуацию с ценами в рознице негативно влияет и резкое, практически двукратное повышение стоимости перевозки. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России подорожала с 12–13 до 25–27 руб. за 1 кг.
13:10 22/11/2021
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