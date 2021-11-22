+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Икра в России подорожала до исторического максимума

Накануне Нового года деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее — цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тыс. руб. за 1 кг

А за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.

Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.

Почему икра дорожает в рознице

Не прекратившийся осенью рост розничных цен в Росрыболовстве связывают с ажиотажем, который создают спекулянты перед новогодними праздниками. 

Традиционно под конец путины и накануне длительных праздников в целях реализации остатков на складах спекулянты создают ажиотаж, что приводит к росту цен, поясняет представитель Росрыболовства. 

Потребителей, которые не всегда знают о реальных производственных показателях, вводят в заблуждение, и они «выполняют намеченное недобросовестными участниками рынка», убеждены в ведомстве.

Дефицита лососевой икры не будет, подчеркивает представитель Росрыболовства. Он напоминает: потребности внутреннего рынка оцениваются в 16–17,5 тыс. т, а производство только за девять месяцев превысило этот показатель на 25%.

Повышение цен на красную икру — сезонное, перед Новым годом, когда спрос на нее традиционно растет, согласен и президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев. 

Закупать деликатес к праздникам россияне начинают в октябре. «Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж», — согласен Корнев.

«Бизнес на Дальнем Востоке сосредоточен в руках 10–15 компаний, которые между собой обмениваются информацией. Если все повторяют, что икра будет расти в цене, то они и будут ее увеличивать», — добавляет Корнев.

На ситуацию с ценами в рознице негативно влияет и резкое, практически двукратное повышение стоимости перевозки. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России подорожала с 12–13 до 25–27 руб. за 1 кг. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]