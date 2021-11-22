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Пора закупаться гречкой?

Выяснилось, как будут формироваться цены на гречневую крупу

Изменение стоимости гречки напрямую связано с ростом цены у производителя.
 
Для цены гречки, которую будут ввозить на территорию Беларуси, установлен особый порядок формирования. Об этом заявила Комиссия при Совете Министров, занимающаяся государственным регулированием ценообразования.
 
Такое положение продлится до конца текущего года.
 
Ранее сообщалось, что правительство на три месяца продлило запрет на экспорт гречки.
 
Теперь поставщик праве повысить отпускные цены на гречку и продукты из нее на величину, равную изменению цен контракта, которые пересчитываются по курсу Нацбанка Республики Беларусь на соответствующее число, пишет blizko.by
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