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Российский бизнес предупредил о перебоях с поставками из-за миграционного кризиса в Беларуси

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову письмо, в котором предупредил о рисках, возникших перед бизнесом из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза

Как сообщает «Коммерсант», через эту границу, сказано в письме, проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, в том числе товары первой необходимости, а более 90% поставок приходится на автомобили.

В консультативном совете отметили, что на КПП «Бобровники» на границе с Польшей грузовики стоят в 25-километровой очереди, ожидание достигает 80 часов, а один день простоя стоит минимум 500 евро на машину. 

На альтернативных маршрутах через Литву и Латвию также появляются пробки, при этом на этих направлениях затраты на одну машину выше минимум на 300 евро.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», — предупредили в организации.

Представители бизнеса попросили Андрея Белоусова обеспечить координацию между ведомствами и подготовиться к увеличению грузопотоков через границу России и Латвии.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что пока не получали письмо организации. В Минтрансе и Минпромторге это не комментировали.

С задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен. Очевидного логистического решения участники рынка и эксперты не видят, рассчитывая на политическое урегулирование вопроса.

ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти рассматривают все более серьезные экономические санкции в отношении Беларуси, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши.
Источник: meduza.io
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