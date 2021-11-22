Как сообщает « Коммерсант », через эту границу, сказано в письме, проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, в том числе товары первой необходимости, а более 90% поставок приходится на автомобили.





В консультативном совете отметили, что на КПП «Бобровники» на границе с Польшей грузовики стоят в 25-километровой очереди, ожидание достигает 80 часов, а один день простоя стоит минимум 500 евро на машину.





На альтернативных маршрутах через Литву и Латвию также появляются пробки, при этом на этих направлениях затраты на одну машину выше минимум на 300 евро.





«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», — предупредили в организации.





Представители бизнеса попросили Андрея Белоусова обеспечить координацию между ведомствами и подготовиться к увеличению грузопотоков через границу России и Латвии.





В пресс-службе правительства РФ сообщили, что пока не получали письмо организации. В Минтрансе и Минпромторге это не комментировали.





С задержками столкнулись крупные ритейлеры, а поставщики предупреждают о рисках роста цен. Очевидного логистического решения участники рынка и эксперты не видят, рассчитывая на политическое урегулирование вопроса.





ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти рассматривают все более серьезные экономические санкции в отношении Беларуси, включая закрытие польско-белорусской границы со стороны Польши.