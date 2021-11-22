







Можно ли доверять ее сведениям — непонятно, но интересно в этом комментарии еще вот что: «эксперт» сетует, пишет The-village.me, что Беларусь не зарабатывает на мигрантах, а только терпит расходы.





— Каждый день, по сообщениям, прибывает восемь тонн продуктов. Если мы даже приблизительно посмотрим, сколько содержание обходится Беларуси одного человека, мы возьмем, допустим, данные о содержании людей в больницах. Там, где есть тепло, светло, минимум там двухразовое питание. Так вот, по самым маленьким меркам для белорусских граждан такая нижняя планка – 30 рублей в сутки. Если это иностранный гражданин, эта сумма удваивается. Еще раз повторю: нижняя планка.





Умножим это на 2.000 официально объявленных в логистическом центре, говорят, что они еще прибывают. 60.000 белорусских рублей, если мы пересчитаем в евро, это порядка 20.000 евро в день на человека. Не знаем, сколько у нас продержатся.





Вторая группа потерь – это те потери, которые мы сегодня посчитать не сможем. Это внеурочная работа медиков, это работа сотрудников МЧС, это работа журналистов, это работа военных. Это тоже затраты государства, никак не доходы.





Косвенные потери. Что это? Это поврежденная инфраструктура на границе, вырубленный лес. Я пока не вижу прибыли.