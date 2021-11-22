Вадим Иосуб. Об этом в комментарии специально для Myfin.bу рассказывает старший аналитик компании «Альпари Евразия»









– Если говорить о тенденциях прошедшей недели на внешних валютных рынках, то стоит отметить рост доллара и снижение российского рубля. Пара евро/доллар снизилась за неделю с 1,1440 до 1,1220, или на 1% ровно.

Российский рубль подешевел к обеим иностранным валютам. Доллар вырос в России с 71,9 до 72,8 российского рубля, или на 1,4%. Евро подорожал скромнее – с 82,2 до 82,5 российского рубля , или на 0,3%.





А к белорусскому рублю подорожали все три иностранные валюты. Доллар за неделю вырос на 1,39%, евро – на 0,33%. Российский рубль подорожал совсем незначительно – на 0,01%.





При этом валютная корзина, после недели снижения на позапрошлой пятидневке, выросла на минувшей неделе к белорусскому рублю на 0,49%. А это можно оценивать как умеренное снижение белорусского рубля. И можно сделать предположение, что белорусские предприятия, по крайней мере на прошедшей неделе, перешли к покупке валюты на чистой основе.





Тенденция по укреплению доллара в мире может продолжиться и на начавшейся неделе.





И в этом случае доллар может вырасти к концу недели до 2,52 белорусского рубля,





евро может подорожать до 2,82 белорусского рубля,





а российский рубль останется в лизи 3,41 белорусского рубля за 100 российских.