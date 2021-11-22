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«По оценкам аналитиков ЕАБР, объем ВВП Беларуси в октябре был близок к допандемийному уровню (по III кварталу в целом — превышал на 0,5–1%)», — говорится в обзоре.





На прошлой неделе Белстата опубликовал сведения о росте ВВП страны на 2,4% по итогам десяти месяцев, пишет Reform.by. В январе-сентябре прирост составлял 2,7%.





По мнению представителей ЕАБР, экономику продолжал поддерживать сектор информации и связи, а динамика промышленности и других секторов сферы услуг ослабла.





«Это может быть связано с постепенным ослаблением импульса для экспорта после прохождения пика восстановления внешнего спроса, а также с влиянием очередной волны пандемии в Беларуси», — прокомментировали в ЕАБР.