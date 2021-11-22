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Около 2 млн новогодних подарков уже выпустил "Белгоспищепром"

"Белгоспищепром" выпустил около 2 млн новогодних подарков, заявил в интервью телеканалу СТВ председатель концерна Анатолий Бубен.



"К Новому году мы готовимся, как только встретим Новый год, поэтому с февраля уже работают дизайнеры. Разрабатываются коробки, подарки. У нас уже произведено около двух миллионов новогодних подарков", - сказал Бубен.

При этом, по его словам, пишет Interfax.by, более 100 тыс. подарков будет продано на экспорт, в том числе в США.

Поставки продукции концерна в целом идут в более чем 80 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, ЮАР, Нигерию, Оман. Европейские санкции, по словам, председателя "Белгоспищепрома", на ситуацию не повлияли. "Экспорт на Запад у нас не снизился ни на грамм, еще и прирастаем. Очень сильно прирастаем в восточном направлении. Поэтому диверсификация наших рынков идет, как и было раньше", - заверил он.
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