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Офшор «Евроопта» может уйти из подчинения британской короне

Ряд СМИ сообщил, что Британские Виргинские острова могут провести референдум о независимости. Заявления звучат на фоне коррупционного скандала.



Нынешние власти островов лишь частично избираются населением, а губернатор назначается британской метрополией. Если пройдет референдум и острова объявят независимыми, Лондон больше не сможет назначать управленцев.

На Британских Виргинских островах не надо платить многих налогов, которые есть во многих странах. Например, пишет Office Life, нет НДС и налога на прибыль. Хотя существует специальный годовой сбор.

Конечные основные собственники белорусской сети «Евроопт» («Хит!», «Грошык» — группа «Евроторг») Владимир Василько и Сергей Литвин владеют EUROBIN INVESTMENT LTD. и DENISON FINANCE CORP. У данных компаний основные пакеты акций головной кипрской структуры «Евроторга» — EUROTORG HOLDING PLC.

EUROBIN и DENISON зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Пока неизвестно, как гипотетическая независимость офшора повлияет на налоговую политику, а значит, и на прибыль конечных собственников крупнейшей частной белорусской сети.

Впрочем, некоторые представители властей островов поспешили опровергнуть новости о возможном референдуме. Хотя тут же заявили, что эта заморская территория Британии ищет не выхода из-под юрисдикции британской короны, а независимость в «более широком смысле». Что это означает, пока непонятно.
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