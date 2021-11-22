







Нынешние власти островов лишь частично избираются населением, а губернатор назначается британской метрополией. Если пройдет референдум и острова объявят независимыми, Лондон больше не сможет назначать управленцев.





На Британских Виргинских островах не надо платить многих налогов, которые есть во многих странах. Например, пишет Office Life, нет НДС и налога на прибыль. Хотя существует специальный годовой сбор.





Конечные основные собственники белорусской сети «Евроопт» («Хит!», «Грошык» — группа «Евроторг») Владимир Василько и Сергей Литвин владеют EUROBIN INVESTMENT LTD. и DENISON FINANCE CORP. У данных компаний основные пакеты акций головной кипрской структуры «Евроторга» — EUROTORG HOLDING PLC.





EUROBIN и DENISON зарегистрированы на Британских Виргинских островах. Пока неизвестно, как гипотетическая независимость офшора повлияет на налоговую политику, а значит, и на прибыль конечных собственников крупнейшей частной белорусской сети.





Впрочем, некоторые представители властей островов поспешили опровергнуть новости о возможном референдуме. Хотя тут же заявили, что эта заморская территория Британии ищет не выхода из-под юрисдикции британской короны, а независимость в «более широком смысле». Что это означает, пока непонятно.