







Данный спиртной напиток изготавливается из высококачественного картофельного спирта, сообщает Аgronews.com со ссылкой на USA Today









При этом в процессе его дистилляции для водки Curly Fry дополнительно используется канейский перец, паприка, лук и чеснок. А для Crinkle Fry — кошерная соль и сахар.





Необычную водку можно будет приобрести на специально созданном сайте arbysvodka.com 22 ноября. Стоимость одной бутылки составит 59,99 долларов.









Сеть фастфудов Arby's специализируется на приготовлении сэндвичей с мясной начинкой. В 2019 году она насчитывала более 3,4 тысяч ресторанов в США, Канаде, Мексике, Турции, Египте, Кувейте, Катаре и Южной Кореи.











