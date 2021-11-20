Американская сеть закусочных побалует клиентов водкой со вкусом картофеля фри
Выход ограниченной партии водки со вкусом картофеля фри анонсировала американская сеть ресторанов быстрого питания Arby's. Посетителям будут предлагать напиток двух видов — Arby's Curly Fry Vodka и Arby's Crinkle Fry Vodka.
Данный спиртной напиток изготавливается из высококачественного картофельного спирта, сообщает Аgronews.com со ссылкой на USA Today
При этом в процессе его дистилляции для водки Curly Fry дополнительно используется канейский перец, паприка, лук и чеснок. А для Crinkle Fry — кошерная соль и сахар.
Необычную водку можно будет приобрести на специально созданном сайте arbysvodka.com 22 ноября. Стоимость одной бутылки составит 59,99 долларов.
Сеть фастфудов Arby's специализируется на приготовлении сэндвичей с мясной начинкой. В 2019 году она насчитывала более 3,4 тысяч ресторанов в США, Канаде, Мексике, Турции, Египте, Кувейте, Катаре и Южной Кореи.
07:52 22/11/2021
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