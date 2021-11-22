+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Экономист назвал тройку самых вредных налогов

Ярослав Романчук рассказал, что нужно сделать с налогами, чтобы бюджетники получали минимум тысячу долларов.

Экономист назвал тройку самых вредных налогов
Кадр из видео
Известный экономист объяснил, пишет Салiдарнасць, что не так с белорусскими налогами, и предложил свой выход из ситуации.

— Если сравнивать налоговую нагрузку и те ресурсы, то время, которое надо было тратить крепостному крестьянину, работая на барина, то получается шокирующий вывод, — отмечает Ярослав Романчук. — Сегодня налоговая нагрузка — это 65-70% добавленной стоимости всей экономики. Больше, чем крепостная нагрузка в 18-19 века! То есть сегодняшний налогоплательщик, гражданин Беларуси, имеет худший фискальный статус, чем крепостной!

По его мнению, сегодняшняя налоговая нагрузка в Беларуси «жестокая, инквизиторская и разорительная».

— И мы по сути являемся фискальными крепостными распорядителей чужого, — отмечает экономист.

Он считает, что белорусы и сами не очень грамотны в этих вопросах и не всегда понимают, платят ли они налоги?

— Отвечая на вопрос, платите ли вы налоги, почему-то все сводят это к тому, платит ли человек подоходный налог. И опросы показывают, что больше трети белорусов считают, что они не платят налогов, — отмечает экономист. — Друзья! Это одно из самых опасных заблуждений. Это говорит о жуткой некомпетентности и экономической безграмотности. Вы спите — вы платите налоги. Как? У вас включен холодильник, у вас включены электроприборы, у вас включена зарядка телефонов — вы потребляете электричество. В каждом киловатт-часе сидит до 50% налогов. Вы открываете кран — вы платите налоги. Вы идете в метро — вы платите налоги. Вы чихнуть не успели — вы заплатили налог! И когда кто-то вам говорит, что вы не платите налоги, — это, конечно, грубейшее искажение действительности.

Эксперт подчеркивает, что каждое потребление предполагает уплату налогов.

— И когда, например, есть наезд на индивидуальных предпринимателей, на самозанятых: «Ах, вы такие нехорошие, ах, вы нарушаете принцип справедливости и равенства, потому что вы не платите налоги», на самом деле ответ звучит очень просто: «Чем больше я потребляю товаров и услуг — тем больше я плачу налогов».

В качестве примера экономист привел того, кто покупает автомобиль за 5 тысяч, долларов и того, кто покупает за 100 тысяч.

— Кто при одной и той же ставке заплатит больше налогов, — задается вопросом Романчук и сам же отвечает: — Понятное дело, человек, который покупает более дорогие товары. Поэтому сводить все только к уплате подоходного налога категорически нельзя. В бензине, в подакцизных товарах, в алкоголе, сигаретах налоги достигают 70-75%.

Экономист считает, что оптимальная налоговая нагрузка для страны, чтобы ее экономика росла и при этом была польза для всех, а не только 3% людей, которые живут за счет других, — это 17-19% ВВП.

— Если до 20% изымать в виде налогов и направлять на вопросы безопасности и базовую социальную защиту, то экономика будет расти быстро, экономика на будет замедляться и не будет порождения тех негативных явлений, которые есть, — отмечает Ярослав Романчук. — В Беларуси то, что забирается от нас — это 40-45%. Добавим сюда регуляторную нагрузку, и мы получим те же 55-60%. И с такой налоговой нагрузкой ни одна страна в мире не росла быстро, не развивалась, не модернизировалась и не обеспечивала высокие социальные стандарты.

Поэтому, считает экономист, нам нужно сокращать налоговоую нагрузку как минимум вдвое, чтобы выйти на показатели роста 6-9% ВВП.

— Иначе откуда у нас появится заработная плата для врачей, для учителей, для санитарок, для библиотекарей, чтобы мы говорили о зарплате для бюджетников минимум в тысячу долларов в эквиваленте. И не на прожектах администрации президента или палаты представителей. А в реальной жизни, — отмечает Романчук.

При этом, по его словам, как далеко не все налоги хороши, так далеко не все налоги вредны.

Романчук также назвал тройку самых вредных налогов.

Первый — это НДС, поскольку он требует гигантских издержек администрирования, и его регулируют сотни законодательных актов.

Второй — это налог на прибыль.

Третий — это налоги на Фонд заработной платы, или пенсионные налоги.

— Чиновники почему-то цинично не говорят, что это налоги. Они говорят, что это взносы в Фонд социального страхования. На самом деле, какое это страхование? Ты обязан заплатить, к тому же это очень мало влияет на то, какую пенсию ты получишь. Это просто очередной налог, и надо это признать.

Самый исторически справедливый и удачный налог в Беларуси, по мнению экономиста, был 12-процентный налог с доходов физического лица.

— Для того, чтобы Беларусь стала чудом, нужны три простые понятные налога: розничный товарооборот, акцизы и 10-процентный налог на доходы физического лица — и все. И больше не надо. И это не значит, что врачи и учителя не будут получать свое, не значит, что пенсионеры не будут получать пенсий. Главное — чтобы отсечь от бюджетного источника тех распорядителей и потребителей чужого, которые сделали себя миллионерами за наш с вами счет, — заключает Романчук.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]