Известный экономист объяснил, пишет Салiдарнасць, что не так с белорусскими налогами, и предложил свой выход из ситуации.





— Если сравнивать налоговую нагрузку и те ресурсы, то время, которое надо было тратить крепостному крестьянину, работая на барина, то получается шокирующий вывод, — отмечает Ярослав Романчук. — Сегодня налоговая нагрузка — это 65-70% добавленной стоимости всей экономики. Больше, чем крепостная нагрузка в 18-19 века! То есть сегодняшний налогоплательщик, гражданин Беларуси, имеет худший фискальный статус, чем крепостной!





По его мнению, сегодняшняя налоговая нагрузка в Беларуси «жестокая, инквизиторская и разорительная».





— И мы по сути являемся фискальными крепостными распорядителей чужого, — отмечает экономист.





Он считает, что белорусы и сами не очень грамотны в этих вопросах и не всегда понимают, платят ли они налоги?





— Отвечая на вопрос, платите ли вы налоги, почему-то все сводят это к тому, платит ли человек подоходный налог. И опросы показывают, что больше трети белорусов считают, что они не платят налогов, — отмечает экономист. — Друзья! Это одно из самых опасных заблуждений. Это говорит о жуткой некомпетентности и экономической безграмотности. Вы спите — вы платите налоги. Как? У вас включен холодильник, у вас включены электроприборы, у вас включена зарядка телефонов — вы потребляете электричество. В каждом киловатт-часе сидит до 50% налогов. Вы открываете кран — вы платите налоги. Вы идете в метро — вы платите налоги. Вы чихнуть не успели — вы заплатили налог! И когда кто-то вам говорит, что вы не платите налоги, — это, конечно, грубейшее искажение действительности.





Эксперт подчеркивает, что каждое потребление предполагает уплату налогов.





— И когда, например, есть наезд на индивидуальных предпринимателей, на самозанятых: «Ах, вы такие нехорошие, ах, вы нарушаете принцип справедливости и равенства, потому что вы не платите налоги», на самом деле ответ звучит очень просто: «Чем больше я потребляю товаров и услуг — тем больше я плачу налогов».





В качестве примера экономист привел того, кто покупает автомобиль за 5 тысяч, долларов и того, кто покупает за 100 тысяч.





— Кто при одной и той же ставке заплатит больше налогов, — задается вопросом Романчук и сам же отвечает: — Понятное дело, человек, который покупает более дорогие товары. Поэтому сводить все только к уплате подоходного налога категорически нельзя. В бензине, в подакцизных товарах, в алкоголе, сигаретах налоги достигают 70-75%.





Экономист считает, что оптимальная налоговая нагрузка для страны, чтобы ее экономика росла и при этом была польза для всех, а не только 3% людей, которые живут за счет других, — это 17-19% ВВП.





— Если до 20% изымать в виде налогов и направлять на вопросы безопасности и базовую социальную защиту, то экономика будет расти быстро, экономика на будет замедляться и не будет порождения тех негативных явлений, которые есть, — отмечает Ярослав Романчук. — В Беларуси то, что забирается от нас — это 40-45%. Добавим сюда регуляторную нагрузку, и мы получим те же 55-60%. И с такой налоговой нагрузкой ни одна страна в мире не росла быстро, не развивалась, не модернизировалась и не обеспечивала высокие социальные стандарты.





Поэтому, считает экономист, нам нужно сокращать налоговоую нагрузку как минимум вдвое, чтобы выйти на показатели роста 6-9% ВВП.





— Иначе откуда у нас появится заработная плата для врачей, для учителей, для санитарок, для библиотекарей, чтобы мы говорили о зарплате для бюджетников минимум в тысячу долларов в эквиваленте. И не на прожектах администрации президента или палаты представителей. А в реальной жизни, — отмечает Романчук.





При этом, по его словам, как далеко не все налоги хороши, так далеко не все налоги вредны.





Романчук также назвал тройку самых вредных налогов.





Первый — это НДС, поскольку он требует гигантских издержек администрирования, и его регулируют сотни законодательных актов.





Второй — это налог на прибыль.





Третий — это налоги на Фонд заработной платы, или пенсионные налоги.





— Чиновники почему-то цинично не говорят, что это налоги. Они говорят, что это взносы в Фонд социального страхования. На самом деле, какое это страхование? Ты обязан заплатить, к тому же это очень мало влияет на то, какую пенсию ты получишь. Это просто очередной налог, и надо это признать.





Самый исторически справедливый и удачный налог в Беларуси, по мнению экономиста, был 12-процентный налог с доходов физического лица.





— Для того, чтобы Беларусь стала чудом, нужны три простые понятные налога: розничный товарооборот, акцизы и 10-процентный налог на доходы физического лица — и все. И больше не надо. И это не значит, что врачи и учителя не будут получать свое, не значит, что пенсионеры не будут получать пенсий. Главное — чтобы отсечь от бюджетного источника тех распорядителей и потребителей чужого, которые сделали себя миллионерами за наш с вами счет, — заключает Романчук.