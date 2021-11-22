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Российские предприятия не хотели бы терять белорусский рынок, хотя им и тяжело на нем работать

Российские предприятия поделились в интервью своими ощущениями от работы с предприятиями Беларуси. По их словам, им не хотелось бы терять белорусский рынок несмотря на то, что на нем трудно работать.

Российские предприятия не хотели бы терять белорусский рынок, хотя им и тяжело на нем работать
Центр структурной политики (Российская Академия Наук) провел исследование с использованием метода интервью. В выборке участвовало 45 российских предприятий-экспортеров Свердловской области. Исследователи пытались выяснить, пишет Ежедневник, привлекательна ли Беларусь для российского бизнеса и как региональные российские предприятия воспринимают политику импортозамещения в Беларуси.

Говоря о привлекательности Беларуси для российских предприятий на онлайн-семинаре, старший научный сотрудник Центра структурной политики (РАН) Екатерина Потапцева заметила, что, прежде всего, респонденты отметили отсутствие языкового барьера. Также они указывают на высокое качество человеческого капитала в Беларуси. Белорусов они считают отличными работниками, которые выгодно отличаются в сравнении с работниками из других стран СНГ.

Представители российских предприятий, в том числе, указали на культурную идентичность и исторические производственные взаимосвязи. Также они обратили внимание на хорошее развитие транспортного и логистического сектора в Беларуси. Еще один важный момент, по мнению респондентов, практически полное отсутствие границы между странами.

Не хотят терять, хоть и не приоритетный

Исследование показало, что российские предприятия не хотят терять белорусский рынок, но, тем не менее, респонденты отметили, что работать на рынке Беларуси тяжело, и он для предприятий из России – не приоритетный.

Давая оценку политики импортозамещения в Беларуси, представители российских предприятий считают, что она носит явно протекционистский характер, в частности характеризуется ограничением допуска иностранных производителей, в том числе и российских, к торгам.

Респонденты также отмечали, что борьба с посредничеством и требование развивать импортозамещение со стороны белорусского руководства не очень эффективны.

«Невыполнение программ импортозамещения в Беларуси грозит привлечением к ответственности чиновников, а это, в свою очередь, приводит к административному давлению на предприятия», – отметили в интервью представители предприятий из России.

В тоже время описывая, как выглядит импортозамщение в Беларуси из России, опрошенные указали, что очень часто это приклеивание ярлыка «made in Belarus».

«Условно, они покупают наши полуфабрикаты, сами их докрашивают и получают по сути российскую продукцию, но с брендом «made in Belarus», – процитировала Екатерина Потапцева одного из респондентов.


Слишком много государства

Почти все опрошенные также отметили высокую роль государства в экономике Беларуси. И хотя есть респонденты, которые оценивают это положительно и ничего страшного в этом не видят, однако, в большинстве мнений отрицательная оценка все же превалирует.

По их мнению, чиновники в республике оказывают давление на белорусский бизнес.

«У чиновников достаточно серьезный административный ресурс, через который они просто заставляют предприятия что-то делать или что-то не делать», – поделились в интервью респонденты.

Также респонденты из России указали на то, что в Беларуси экономика плановая, и она не учитывает современную реальность.

«Мне говорят на белорусском предприятии, что могли бы сделать дешевле, но им не подпишут, – приводит Екатерина Потапцева слова одного из руководителей российских предприятий. – Получается, есть кто-то регулирует и определяет цену. Поэтому они сидят без заказов. А кто же их содержит тогда?».

Не устраивает цена

Кроме этого, респонденты обратили внимание, что белорусы неконкретны, ходят вокруг да около, разговаривают намеками и не умеют отстаивать свое мнение. Они обратили внимание на долгое принятие управленческих решений и страх принимать ответственность.

Респондент рассказал в интервью, что директора белорусских предприятий признаются, что им приказано «выпускать (продукции) как можно больше, но нельзя увольнять людей».

«А отсюда у них существуют определенные проблемы – любое нововведение любой технологический процесс руководителями белорусских предприятий воспринимается отрицательно, как дополнительный риск, при котором они должны будут высвободить людей, а это нельзя», – делится в интервью руководитель российского предприятия.

Более того, респонденты из России указали на бюрократизированность любого процесса, на наличие и соблюдение излишних формальностей: «В Беларуси очень развит государственный контроль: шаг влево, шаг вправо – расстрел!».

Не устраивает предприятия из России и цена продукции в Беларуси.

«Один из респондентов рассказал, например, что их предприятие как-то разместило заказ на машиностроительном предприятии в Беларуси (белорусы сами просили заказ). Так, по его словам, им посчитали стоимость примерно в 25 раз (!) выше, чем в Китае на заводе без доставки», – цитирует Потапцева одного из респондентов.

В качестве резюме

Представитель Центра структурной политики (РАН) привела пример слова респондентов, которые передали свои ощущения от работы с белорусскими предприятиями так: «Напрямую государственные предприятия Беларуси сотрудничают только по продукции, которую они не могут сами сделать».

«А если у них в Беларуси такой производитель есть, и неважно, что он будет производить плохую и дорогую продукцию, белорусы никогда не будут работать с другим производителем, предприятием, им это запрещено», – процитировала Потапцева.

«Что касаемо политики импортозамещения, некоторые респонденты и вовсе считают, что как таковая политика импортозамещения и в России, и в Беларуси отсутствует, поскольку для реального импортозамещения требуется экономический рост в стране», – резюмировала эксперт.
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