«Это страны, которых раньше не было, куда даже не думали раньше заходить. Даже в прошлом году китайский рынок у нас вырос в три раза. В этом году уже на 30 % прирастаем», — сообщил он.





По его словам, за прошлый год экспортный список вырос на 20 стран.





Напомним, в ОАЭ проходит выставка «Экспо-2020», где представлена продукция «Белгоспищепрома».





Гродненская табачная фабрика «Неман» привезла кальянные табаки, Городейский сахарный завод — джемы, варенье, сладости из сахара и ягод.





По словам Бубена, «кондитерка подготовилась».





«Сделали шоколадки в виде верблюда. Уже зная пристрастия этих восточных стран к беларусским сладостям, подстроили вкусы, имбирь добавили не только в шоколад, но и в зефир, мармелад. Подготовились основательно. По итогам работы, как уже нам известно, пять контрактов заключили, пять меморандумов подписано, множество договоров о сотрудничестве, о намерениях», — рассказал он.