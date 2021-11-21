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В этом году «Белгоспищепром» начал поставки в ЮАР, Нигерия, Оман

В этом году «Белгоспищепром» начал экспортировать свою продукцию в 13 стран. Среди них — ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР, Нигерия, Оман. Об этом в программе «Неделя» на телеканале СТВ рассказал председатель концерна Анатолий Бубен.

«Это страны, которых раньше не было, куда даже не думали раньше заходить. Даже в прошлом году китайский рынок у нас вырос в три раза. В этом году уже на 30 % прирастаем», — сообщил он.

По его словам, за прошлый год экспортный список вырос на 20 стран.

Напомним, в ОАЭ проходит выставка «Экспо-2020», где представлена продукция «Белгоспищепрома».

Гродненская табачная фабрика «Неман» привезла кальянные табаки, Городейский сахарный завод — джемы, варенье, сладости из сахара и ягод.

По словам Бубена, «кондитерка подготовилась».

«Сделали шоколадки в виде верблюда. Уже зная пристрастия этих восточных стран к беларусским сладостям, подстроили вкусы, имбирь добавили не только в шоколад, но и в зефир, мармелад. Подготовились основательно. По итогам работы, как уже нам известно, пять контрактов заключили, пять меморандумов подписано, множество договоров о сотрудничестве, о намерениях», — рассказал он.
reform.by
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