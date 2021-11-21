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Топ-10 важнейших партнеров Беларуси во внешней торговле услугами

Туристические услуги за девять месяцев этого года неожиданно стали одной из самых динамичных статей во внешней торговле Беларуси в этом сегменте. Причем, превалирует их импорт.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, объем внешнего оборота туристических услуг за январь-сентябрь 2021-го увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 43,2% и составил 143,2 млн долларов, пишет Завтра твоей страны.

Экспорт вырос на 40,9% до 92,1 млн долларов, импорт – на 89% до 51,1 млн долларов.

В секторе услуг лучшую, чем на туристическом рынке, динамику продемонстрировали только услуги в области спорта. По ним прирост оборота был 82%, а экспорта и импорта, соответственно, 65,6% и 99,1%. Но по доле в суммарном объеме во внешней торговле услугами спорт является аутсайдером – в указанный период оборот страны по спортивным услугам составил всего 4,3 млн долларов.     

По сравнению с прошлым годом увеличение доходов позволило туристической отрасли опередить экспорт-импорт финансовых услуг (118,3 млн долларов) и войти в топ-6 важнейших национальных отраслей в сфере услуг.

Первое место здесь традиционно занимают транспортные услуги (оборот за 9 месяцев – 4 981,9 млн долларов), далее следуют компьютерные, телекоммуникационные и информационные (2 698,8 млн долларов), прочие деловые (1 485,8 млн долларов), строительные услуги (981,8 млн долларов) и плата за использование интеллектуальной собственности (285,3 млн долларов).  

По сравнению с январем-сентябрем 2020 года продажи всех видов услуг выросли за исключением строительства, оборот в котором упал на 8,2%.

Строительный сектор принес и самый большой минус по сальдо (свыше 220 млн долларов). Минусовала Беларусь в указанный период также по плате за интеллектуальную собственность, по финансовым и спортивным услугам.

В страновом разрезе главным партнером Беларуси в торговле услугами остается Россия, с которой у нашей страны положительное сальдо превысило 860 млн долларов. Из топ-10 минус был только с Литвой – свыше 92 млн долларов.

Из первой десятки отметим заметный прирост импорта услуг (в два и более раза) из Кипра и Швейцарии. Среди стран с более-менее значительным оборотом импорт услуг в два и более раза вырос из Ирландии, Эстонии, Болгарии, Венгрии, Словении, Финляндии, Узбекистана. Импорт из Сингапура и Мальты увеличился, соответственно, в 5,4 раза и 4,3 раза. 

Среди стран, которые по сравнению с прошлым годом, нарастили поставки услуг для белорусского рынка, фигурируют и некоторые главные источники и посредники в доставке на территорию Беларуси мигрантов. Из Сирии импорт услуг вырос в 13 раз, из Турции – на 126,9%, из ОАЭ – на 159,1%. У Ирака, правда, этот показатель за девять месяцев этого года был меньше, чем в прошлом году – 85,3% к аналогичному периоду прошлого года. 

Всего за январь-сентябрь 2021 года внешний оборот услугами Беларуси составил 11 663, 2 млн долларов, что на 20% больше чем в аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 19,5% до 7,5 млрд. долларов, импорт – на 21% до 4,1 млрд. долларов. Беларусь имеет положительное сальдо в этом внешнеэкономическом сегменте – оно составило в указанный период свыше 3,3 млрд
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