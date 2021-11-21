Он добавил, что подобно другим богатым предпринимателям хочет отказаться от части своего состояния, которое Forbes оценивает в $1,9 млрд. Чжао готов пожертвовать от 90 до 99% этой суммы, пишет dev.by





Глава крупнейшей криптобиржи готов пожертвовать 99% своего состояния

Миллиардер рассказал, что мало инвестирует и в целом не считает себя хорошим инвестором. В его портфеле есть биткоины, купленные в 2014 году, и большую часть из них Чжао пока не продал. Также он владеет токенами BNB (Binance coin) — это второй по капитализации альткоин после эфира, и акциями Binance.





Согласно CoinMarketCap, Binance является крупнейшей криптобиржей по объёму торгов в мире, а Чжао — её крупнейший акционер. По мнению инсайдеров компании, в случае IPO она может быть оценена в $300 млрд. Ранее Чжао говорил, что выход на биржу может состояться в течение трёх лет.





Несколько недель назад о готовности продать часть своих активов на $6 млрд для помощи голодающим объявил Илон Маск. Бизнесмен уже начал распродавать акции Tesla, и по словам некоторых экспертов, делает это для того, чтобы извлечь выгоду из взлетевших котировок автопроизводителя и расплатиться с долгами. Кроме того, у него поджимают сроки действия опционов.







