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Глава крупнейшей криптобиржи готов пожертвовать 99% своего состояния

Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в интервью Associated Press заявил, что считает себя финансово свободным человеком и для комфортной жизни ему не нужно много денег.

 Он добавил, что подобно другим богатым предпринимателям хочет отказаться от части своего состояния, которое Forbes оценивает в $1,9 млрд. Чжао готов пожертвовать от 90 до 99% этой суммы, пишет dev.by

Глава крупнейшей криптобиржи готов пожертвовать 99% своего состояния
Миллиардер рассказал, что мало инвестирует и в целом не считает себя хорошим инвестором. В его портфеле есть биткоины, купленные в 2014 году, и большую часть из них Чжао пока не продал. Также он владеет токенами BNB (Binance coin) — это второй по капитализации альткоин после эфира, и акциями Binance.

Согласно CoinMarketCap, Binance является крупнейшей криптобиржей по объёму торгов в мире, а Чжао — её крупнейший акционер. По мнению инсайдеров компании, в случае IPO она может быть оценена в $300 млрд. Ранее Чжао говорил, что выход на биржу может состояться в течение трёх лет.

Несколько недель назад о готовности продать часть своих активов на $6 млрд для помощи голодающим объявил Илон Маск. Бизнесмен уже начал распродавать акции Tesla, и по словам некоторых экспертов, делает это для того, чтобы извлечь выгоду из взлетевших котировок автопроизводителя и расплатиться с долгами. Кроме того, у него поджимают сроки действия опционов.
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