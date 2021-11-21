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Мнение. Игорь Тышкевич пояснил, почему Литва покупает энергию в Беларуси

Почему Литва покупает энергию в Беларуси, несмотря на отказ от подобного экспорта, а Украина перестала, объяснил аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Мнение. Игорь Тышкевич пояснил, почему Литва покупает энергию в Беларуси
В Беларуси остановили поставки электроэнергии в Украину. Это совпало с отключением от сети 1-го энергоблока АЭС. Но энергосистема всё равно имеет небольшой профицит. Направление экспорта определяется ценами, написал Игорь Тышкевич на своей странице в Meta.

«И вчера и сегодня есть постоянный переток по направлению Беларусь-Литовская республика. Причём, судя по потреблению, как раз на нужны этого государства.

Причина такой избирательности, как я писал и говорил раньше - цены. В ЛР энергия продаётся через биржу Nord Pool Spot. Физические перетоки напрямую. Но ведь правительство Литовской Республики заявило, что не покупает энергию.

Они не врут. Они не покупают напрямую. Это как с виртуальным импортом газа. Просто есть 3-я фирма-посредник, на которую оформляется купленная мощность.

Но перетоки не останавливались ни на одну минуту», - пояснил Игорь Тышкевич.

Так почему же в литовском направлении энергия идёт, а в украинском нет?

Как считает аналитик, ответ в слове «деньги».

«Смотрим цены на Мвт/ч на упомянутой бирже. На 18 ноября это 55,5 евро за Мвт/ч. Цены упали - 14 ноября было 91,02 евро. Украина покупает, естественно по меньшей цене», - констатировал Игорь Тышкевич.

Отметим, что Европейская сеть операторов передачи электроэнергии подтверждает возобновление с 21 ноября 2021 года поставок электроэнергии из Беларуси в Украину. Объем белорусского экспорта электричества в сутки оценивается в 2 процента украинского энергопотребления.
thinktanks.by
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