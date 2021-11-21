



"На данный момент такого решения нет. Но мы анализируем то, что происходит у польско-белорусской границы. Сейчас кажется, что требования, направленные Беларуси, выполнены. Возможно, такое решение и не надо будет принимать", - сказал Мюллер.





Ранее МВД Польши информировало, что польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. "В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице", - говорилось в сообщении.





Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. Тогда большая толпа мигрантов, в основном курдов, пришла в район погранперехода "Брузги". Иностранцы пытались прорваться в Польшу через заграждения, а после разбили лагерь. Через неделю, 15 ноября, мигранты отправились в "Брузги" и вновь пытались попасть в Польшу. В ночь на 16 ноября лагерь мигрантов находился на территории белорусского пункта пропуска. С польской стороны, на погранпереходе "Кузница", дежурят силовики.





Днем 16 ноября мигранты ушли из пункта пропуска и предприняли очередную попытку штурма польских заграждений. Они использовали камни, бревна, старую обувь секции забора. Были слышны взрывы петард или светошумовых гранат. Польские силовики применяли водометы для сдерживания мигрантов.





Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества и возбудил уголовное дело. В Госпогранкомитете заявили, что действия Польши могут быть расценены как попытка прямой агрессии в отношении Беларуси. В свою очередь прокуратура Польши начала расследование по факту нападения мигрантов на границе.





После инцидента мигранты вернулись в лагерь, который занимали с 8 ноября. Часть из них, женщин и детей, разместили в логистическом центре неподалеку. Позже все мигранты перебрались в ТЛЦ.





По оценкам белорусских пограничников, в районе погранперехода Брузги-Кузница находились около 2 тыс. мигрантов.





С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.