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Минус сотни миллионов. Какие потери принесет ужесточение регулирования пассажирских перевозок

Исследование, проведенное Ассоциацией перевозчиков и диспетчеров (АПИД) показало, что ужесточение регулирования пассажирских перевозок может нанести ущерб экономике в сотни миллионов рублей.

Минус сотни миллионов. Какие потери принесет ужесточение регулирования пассажирских перевозок
Исследование касалось того, какой экономический эффект принесет предлагаемая Минтрансом реформа на рынке такси в Беларуси. Она нацелена на введение ряда обязательных требований, таких как лицензии на водителей, машины, парки, платформы, а также недопущение, по сути, к перевозке пассажиров тех, кто не является водителем по основному месту работы, пишет avto.ej.by

Согласно исследованию, увеличение цен на поездки, времени ожидания такси, а также ухудшение качества обслуживания – это те неприятные последствия, которые могут ожидать рядового пассажира при введении новых правил для автомобильных перевозчиков. Новое регулирование может привести к уходу иностранных онлайн-платформ и невозможности водителям использовать такси как источник дополнительного дохода.

По экспертным оценкам, 30-40% рынка такси составляют водители, для которых эта работа не является основной. Новое регулирование способно либо оставить их «за бортом», либо подтолкнуть к переходу в теневой сегмент рынка. Как результат – увеличение цен на поездки, времени ожидания и общая тенденция снижения доступности такси для населения. Для государства сокращение рынка будет означать актуализацию проблемы падения доходов не только населения, но и бюджета.

По расчетам АПИД, налоговые поступления в бюджет от рынка нерегулярных автомобильных перевозок составляют до 170 млн рублей в год, но в рассматриваемой ситуации могут сократиться как минимум на 55-70 млн рублей, в том числе из-за ухода подавляющего большинства водителей «в тень».

«Эффект домино» в отношении замедления развития других цифровых платформ – еще одно ожидаемое последствие регуляторных манипуляций на рынке перевозок. Видимые барьеры и риски их применения в других сферах цифровой экономики могут повлечь сокращение инвестиций в развитие множества государственных (банки, страховые организации, автопарки) и частных компаний на рынке транспортных и иных услуг Беларуси.

«Избежать грядущей проблемы можно, внедряя прогрессивные подходы к реформе. За примерами не нужно ходить далеко: по всей России с июля 2020 года действует специальных налоговый режим для самозанятых, который позволяет в том числе и водителям такси работать на себя и приносить доход в госбюджет. Такая система позволила большому количеству населения снова работать «по-белому» и увеличила поступление налогов в бюджет. Например, в Москве за 11 месяцев 2020 года налоговые поступления увеличились в два раза по сравнению с целым 2019 годом. Также после дерегулирования отрасли в скандинавских странах и Финляндии существенно вырос рынок такси и, соответственно, налоговые поступления, сами поездки стали доступнее, а на рынке в результате конкуренции в целом повысился уровень обслуживания», - отмечают авторы исследования.
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