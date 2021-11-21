Самым проблемным остается литовское направление, однако много фур ожидают выезда также и в другие сопредельные страны: Польшу и Латвию.





На литовском направлении стоит 1540 грузовиков: в пункте пропуска "Видзы" – более 140 большегрузов, в "Котловке" – более 150, "Каменном Логе" – более 380, "Беняконях" – более 400, "Привалке" – более 470.





На латвийском направлении более 330 машин: в "Григоровщине" - 130 фур, в "Урбанах" - 200.





Долго стоять в очереди придется грузоперевозчикам, которые следую в Польшу – всего на границах более 820 фур. В пункте пропуска "Берестовица" стоит более 420 грузовиков, "Козловичи" - более 400.





По информации ГПК, в пунктах пропуска на Украину грузового транспорта нет.





Напомним, что один из пунктов пропуска на белорусско-польской границе – "Кузница" (с белорусской стороны "Брузги") 9 ноября в одностороннем порядке остановил оформление лиц и транспортных средств. Такое решение было принято погранведомством Польши.





Причиной стала ситуация с мигрантами, несколько тысяч которых собрались у пункта пропуска в надежде пройти через Польшу в Германию.





Ближайший к закрытому пункт пропуска на границе – "Берестовица" (польский – "Бобровники").