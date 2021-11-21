"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.





Мэр заявил, что городские власти "давно работают над программой замещения в ключевых городских проектах мигрантов".