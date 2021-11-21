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Количество мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем вдвое

Объемы жилищного строительства в Москве по сравнению с 2016 годом выросли почти в два раза, в условиях пандемии COVID-19 это произошло на фоне снижения миграционного потока, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы - по крайней мере, в рамках нашего городского заказа - уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Мэр заявил, что городские власти "давно работают над программой замещения в ключевых городских проектах мигрантов".
 
Причиной этого столичный градоначальник назвал то, что занятые на стройках россияне в этой области трудятся постоянно, поэтому имеют более высокий уровень квалификации, пишет Интерфакс-Запад.
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