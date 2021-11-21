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Украина снова начала импорт электроэнергии из Беларуси

Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси, об этом сообщается на сайте компании "Укрэнерго".

Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину 18 ноября. Возможность дальнейших поставок белорусское министерство энергетики пообещало рассматривать "с учетом технических возможностей".

В Минэнерго также уточнили, что это никак не связано с отключением первого энергоблока БелАЭС (на сегодняшний день энергоблок вновь включен в сеть - Прим.). В ведомстве также отметили, что данное решение соответствует ранее подписанным контрактам.

Ранее на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) сообщалось, что на все часы суток воскресенья, 21 ноября, импорт из Беларуси в Украину планируется объемом 415 МВт ежечасно - как это было в период с 9 по 17 ноября.

Суточный объем импорта составляет около 2% потребления электроэнергии.
Sputnik
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