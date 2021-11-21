По поводу резкого подорожания шаурмы в автолавке, которая приехала к логистическому центру, где размещены мигранты, проведут расследование, об этом заявил губернатор Гродненской области Владимир Караник корреспонденту Sputnik.





"Те руки, которые видно на записи, которые меняют ценник, они не принадлежат работникам этого фудтрака. Создается впечатление, что пока они занимались обслуживанием клиентов, кто-то, чтобы сделать картинку, переписал ценник, потом вернул обратно. Но это только предположение. Сейчас анализируются все записи, опрашиваются работники для того чтобы выяснить причину". – подчеркнул глава региона.





Председатель Гродненского облисполкома также обратил внимание на ситуацию, когда что некоторые беженцы договаривались с таксистами и заказывали сигареты в интернете, а затем перепродавали соотечественникам по 10-50 евро за пачку. "Чтобы пресечь спекуляции, была налажена выездная торговля. Там товары продают по тем же ценам, что и по всей стране". – подчеркнул Караев.

Цивилизованная белорусская торговля

Помощник президента по Гродненской области Юрий Караев подтвердил слова губернатора и отметил, что лично предупреждал, чтобы на несчастных мигрантах не смели наживаться.





"Думаю, я не настолько не внушительно говорю, чтобы меня не могли услышать. У нас не восточный базар, а цивилизованная белорусская торговля, в которой все сотрудники общепита, во-первых, прекрасно понимают ответственность, которая будет за это, во-вторых, они сами - добрые, нормальные люди и рады помочь попавшим в беду и, конечно, получить нормальную прибыль, но не сверхприбыль. Они же не спекулянты и барыги", - эмоционально высказался Караев.





Спекуляции процветают

Председатель гродненского облисполкома также обратил внимание на ситуацию, когда что некоторые беженцы договаривались с таксистами и заказывали сигареты в интернете, а затем перепродавали соотечественникам по 10-50 евро за пачку.

"Чтобы пресечь спекуляции, была налажена выездная торговля. Там товары продают по тем же ценам, что и по всей стране". – подчеркнул Караев.



