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Цена специалиста. Сколько стоят аграрии

Господдержка сельского хозяйства в Беларуси, будучи довольно внушительной в абсолютных цифрах, не столь велика, если соотнести ее с количеством занятых в АПК. Но она выше, чем в ряде соседних стран.

Цена специалиста. Сколько стоят аграрии
biz.censor.net
По случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, который в Беларуси отмечается в третье воскресенье ноября, Thinktanks.by решил выяснить, как соотносятся госрасходы на эту сферу с количеством работающих на селе. Причем не только в Беларуси, но и в других государствах региона.

Расходная часть


Поддержка государством сельского хозяйства является нормой во многих странах мира. И Беларусь здесь не исключение. По данным Министерства финансов, в 2019 году на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность было потрачено 2 млрд 156 млн рублей. Еще 207,7 млн рублей ушло на лесное хозяйство. В общей сложности расходы на сельское, рыбное и лесное хозяйство составили 2 млрд 363 млн рублей или 1 млрд 9 млн евро. Сумма серьезная. В структуре трат консолидированного бюджета на национальную экономику на эту статью пришлось 39,4%, что свидетельствует о значимости данных отраслей для правительства.


Однако существенное отличие Беларуси от всех соседних стран заключается в том, что если за рубежом сельским хозяйством в основном занимаются фермеры, то есть частники, то у нас в АПК по-прежнему превалирует государство. Как показывает статистика, подавляющее большинство аграриев работают на предприятиях с долей госсобственности.

Затраты на работника 


Thinktanks.by проанализировал расходы на сельское хозяйство и смежные отрасли (рыбное и лесное хозяйство) в 10 странах: Беларуси, России, Украине, Казахстане, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии и Германии, чтобы узнать, какова в них «цена специалиста». Мы соотнесли расходы бюджета на АПК с количеством занятых в этойсфереработников и выяснили, сколько государственных дотаций приходится на одного специалиста.


В Беларуси, несмотря на высокую господдержку отрасли, «цена специалиста» в сельском, рыбном и лесном хозяйстве относительно других сфер невысокая. Если учитывать только работников, задействованных на предприятиях с долей государства, которых в 2019 году насчитывалось почти 231 тысяча человек, то «цена специалиста» составила 4 тысячи 370 евро в год. Всего же в сельском хозяйстве и смежных отраслях в этот период трудилось около 377 тысяч белорусов. С учетом всех трудящихся аграриев «цена специалиста» в белорусском АПК составила 2,7 тысячи евро в год.  


(По данным Белстата, в 2020 году в сельском хозяйстве Беларуси трудилось 267,4 тыс. человек, или 6,2% от общего количества занятых в экономике страны, - прим. Thinktanks.by)

Можно утверждать, что в основном из бюджета поддерживались именно госпредприятия, а потому первая сумма более релевантная. Однако в других странах мы рассчитывали «цену специалиста» исходя из числа всех работников отрасли, а потому второй показатель будет более уместен. Тем более, что сумма в 2,7 евро в год или 225 евро в месяц на одного работника – это условная цифра. Она, в отличие от сугубо бюджетных сфер, таких как медицина, армия, образование, не отражает всех средств, получаемых предприятиями АПК и, соответственно, их работниками. Хозяйственную деятельность самих сельхозпредприятий никто не отменял, а потому, в идеале, преференции сельскому хозяйству и занятым в нем работникам должны были бы стремиться к нулю. Но так не происходит ни в Беларуси, ни в других странах, расходы которых на сельское хозяйство мы изучили.

Сравнение с соседями


Для сравнения в России в агропромышенном комплексе трудится почти в 13 раз больше работников, нежели в нашей стране – 4 млн 781 тысяча человек. Однако расходы на АПК в РФ всего в шесть раз выше, чем в Беларуси. В результате в России «цена специалиста» составляет 1,3 тысячи евро или в два раза меньше, чем в Беларуси. 


Любопытно, что «цена специалиста» в АПК Казахстана и Польши такая же, как в РФ, несмотря на то, что у всех этих стран разные модели хозяйствования.

В Украине, где в агропроме задействовано более 3 млн человек, а прямая государственная поддержка в два раза меньше, чем в Беларуси, на одного труженика сельского хозяйства приходится лишь 200 евро в год.

Этот показатель очень скромно смотрится на фоне стран Балтии, а тем более Чехии и Германии. В последних «цена специалиста» в АПК составляет 8,3 тысячи евро и 14 тысяч евро соответственно.

Занятость в АПК


Можно было бы предположить, что на показатель расходов на работника влияет общее число трудящихся в секторе. Чем больше работников, тем меньше расходов на одного трудящегося. Это подтверждают показатели Украины, где в АПК работает 678 человек на 10 тысяч населения, а также Польши и Казахстана, где в секторе работают 627 и 590 человек на 10 тысяч жителей соответственно.


Однако в данной версии очевидным исключением является Россия. Для сравнения: в Беларуси при 400 занятых в АПК на 10 тысяч населения «цена специалиста» составляет 2,7 тысяч евро, а в России при 331 занятом – 1,3 тысячи евро.  

Из этих показателей можно сделать вывод, что в РФ сельское хозяйство получает поддержку из других источников, нежели соответствующая статья расходов бюджета, либо там просто слабо поддерживают своих сельхозпроизводителей. Во всяком случае, в пересчете на работников АПК.

В целом же белорусский показатель занятых в АПК – средний для постсоветского пространства и низкий, если сравнивать с Германией. Впрочем, по сравнению с Германией, где на поддержку АПК выделяется более 7 млрд евро, экономические показатели всех рассматриваемых стран – не высокие.  

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