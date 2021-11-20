Борис Желиба. «Внешнеэкономическое торговое чудо сходит на нет. Мировые пиковые цены на самые ходовые группы экспортных товаров — удобрения, нефтепродукты, продовольствие — дал хорошие показатели: рост ВВП в годовом измерении достиг 3,3%, затем 3%, а позже — меньше 3%. Соответственно, промышленность в годовом измерении росла двузначными цифрами — до 10%. Но ценовой фактор не вечный, он начал сходить на нет. Такой рост в экономике наблюдался не потому, что она избавилась от хронических недостатков, а потому что была выгодная конъюнктура. Как только ценовой фактор перестал действовать, белорусская промышленность опускается к привычным показателям. Сейчас промышленность приближается к нулевому росту, поэтому правительству стоит обеспокоиться и обратить внимание на качественную сторону нашей экономики», — сказал в интервью корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» доктор экономических наук





И хотя за 9 месяцев выручка промышленных предприятий поднялась на 30,7%, а прибыль — на 33,7% (по сравнению с 2020 годом), этот рост частично объясняется эффектами отсрочки платежей в отрасли, отчасти – бурным ростом цен на внешнем рынке. По итогам 9 месяцев 2021 года средняя рентабельность продаж у флагманов промышленности выросла до 9,7% (с 9,5% в 2020-м). При этом в обрабатывающей промышленности рентабельность упала — с 10,7% до 10,2%.





— Флагманы погрязли в больших долгах. Достаточно сказать, что сумма кредиторской и кредитной задолженности уже давно превысила ВВП страны. В такой серьезной ситуации безвылазно находятся некоторые предприятия, например, Гомсельмаш, Бобруйскшина. Формально в отчетности прибыль указывают, но над ними постоянно висит дамокловым мечом накопленная задолженность, — отмечает экономист.





Конечно, нельзя сказать, что правительство ничего не делает для оздоровления ситуации. Однако оздоровление все время получается искусственное, которое на самом деле только откладывает решение проблем, считает Желиба.





«Правительство, Нацбанк, Министерство финансов предпринимают определенные действия, чтобы переоформить долги в облигации Банка развития, но проблему в корне это не решает, просто отодвигает ее решение во времени, искусственно оздоравливая экономику. В результате эти облигации, которыми в начале года спасали Белорусский металлургический завод, будет погашать банк или Министерство финансов, а в конечном счете — бюджет. Отсюда и столь невысокие зарплаты у таких категорий бюджетников, как врачи и учителя, которые могли бы иметь зарплату в полтора раза выше, если бы государство не помогало предприятиям-должникам», — говорит он.





Ученый-экономист считает, что в этом году мы получим «запланированный рост ВВП из-за инерции экономики, но хорошо, если это будет заявленные 1,8%».