







С 2019 г. заместитель технического директора, инженер-технолог и начальник бюро поставок предприятия давали незаконные распоряжения подчиненным. Последним было необходимо вносить в официальные документы недостоверные сведения о лицах, участвующих в разработке и внедрении новых технологий, которые необходимы для экономии денег, сообщили «Минск-Новости» в МВД Беларуси.





— Противоправными действиями причинен ущерб на сумму более 117 тыс. рублей и существенный вред правам и законным интересам работников, вносивших рационализаторские предложения в производственный процесс, — отметили в МВД.





В отношении указанных должностных лиц прокуратура возбудила уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий.







