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Должностных лиц крупного столичного завода подозревают в превышении служебных полномочий

Должностных лиц крупного столичного завода подозревают в превышении служебных полномочий — ущерб оценили в более 117 тыс. рублей.



С 2019 г. заместитель технического директора, инженер-технолог и начальник бюро поставок предприятия давали незаконные распоряжения подчиненным. Последним было необходимо вносить в официальные документы недостоверные сведения о лицах, участвующих в разработке и внедрении новых технологий, которые необходимы для экономии денег, сообщили «Минск-Новости» в МВД Беларуси.

— Противоправными действиями причинен ущерб на сумму более 117 тыс. рублей и существенный вред правам и законным интересам работников, вносивших рационализаторские предложения в производственный процесс, — отметили в МВД.

В отношении указанных должностных лиц прокуратура возбудила уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий.
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