Пенсионеры, как правило, не скрывают друг от друга сколько получают от государства. Фото: kp.ru





На какие деньги рассчитывать при выходе на пенсию? Этот вопрос волнует всех особенно тех, кто по разным причинам не выработал необходимый трудовой или страховой стаж, пишет Belarus.kp.ru.





Размер пенсии при неполном трудовом стаже определяется исходя из среднемесячного заработка пенсионера пропорционально имеющемуся стажу работы, пояснили sb.by в комитете по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома. Но это в том случае, когда человек достиг пенсионного возраста и имеет необходимый страховой стаж.





А если сложности со страховым стажем, его недостаточно? В этом случае пенсия может быть назначена, когда женщине исполняется 60 лет, мужчине - 65 лет и у них есть не менее 10 лет страхового стажа.





На какую пенсию можно рассчитывать в этом случае? Размер таких пенсий - 73 % наибольшей величины бюджета прожиточного минимума пенсионера за два последних квартала. В октябре 2021 года при величине прожиточного минимума пенсионера 214,91 рубля. Размер трудовой пенсии при неполном страховом стаже составил 156,88 рубля.





За каждый полный год работы с уплатой страховых взносов сверх 10 лет размер пенсии увеличивается на 3% бюджета, но не более чем до 100% указанной величины.





А если страхового стажа нет вообще? В этом случае женщинам после 60 лет и мужчинам 65 лет положена социальная пенсия. Размер социальной пенсии - 50% наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения за два последних квартала. В октябре 2021 года при величине бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения 283,46 рубля размер социальной пенсии для указанной категории граждан составил 141,73 рубля.





Министерство труда и социальной защиты Беларуси сообщает: право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при общем стаже работы не менее 25 лет, женщины при общем стаже работы не менее 20 лет при достижении общеустановленного пенсионного возраста. И если в в 2016 году этот возраст был 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, то в в 2021 году, соответственно, 62,5 года и 57,5 лет. В 2022 году будет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет требуется наличие страхового стажа. В 2016-м хватило бы 15,5 лет последнего, в 2021-м нужно 18 лет, в 2022-м будет нужно 18,5 лет, в 2023-м – 19 лет. А в 2025-м и в последующие годы – 20 лет.















