







Законопроект разработал народный депутат Украины Александр Дануца из политичесекой партии "Слуга народа". Следует понимать, пишет Еврорадио, что регистрация проекта закона означает, что депутаты обсудят его, но не означает, что он после этого будет принят.





Украина остаётся самым большим рынком сбыта белорусских нефтепродуктов. В прошлом году туда ушло 45,2% нефтепродуктов в стоимостном выражении, или 37,5% физического экспорта. Украина принесла Беларуси 86% выручки от реализации битума и 88% от продаж нефтяных газов.





Похоже, что санкции со стороны США, под которыми оказалась часть белорусской нефтяной промышленности, здесь никого не пугают. Укрстат подсчитал, что экспорт белорусских нефтепродуктов в Украину за восемь месяцев 2021 года вырос почти в два раза — на 87,7%. По данным украинской “Консалтинговой группы А-95”, поставки на украинский рынок с завода “Нафтан” (именно он находится под санкциями) в некоторые месяцы после введения американских санкций оказались даже выше, чем до них.





Между тем, в Беларуси в начале декабря заканчивается действие лицензирования на импорт из Украины. Из-за него некоторые украинские товары уже стали пропадать с полок магазинов. В ответ на блокировку белорусских товаров в Украине белорусские чиновники могут продлить свои ограничения.