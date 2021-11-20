







Регулятор принял во внимание опосредованный контроль над этой компанией резидентами стран, которые «ведут военную агрессию» против Украины.

Дело в том, пишет Оfficelife.media, что в материалах, которые анализировал регулятор, обнаружена связь ООО «БНК-Украина» и юрлиц — резидентов России.





Кроме того, «дочка» БНК не представила информацию об участниках третьего-пятого уровней, обладающих долей в уставном капитале соискателя лицензии.





В вину компании поставлено и то, что она не раскрыла на своем сайте все необходимые для получения лицензии сведения.





По открытой информации, учредителями ООО «БНК-Украина» являются трейдер ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (56,5%) и ПО «Белоруснефть» (43,5%).





В свою очередь, акционерами ЗАО «БНК» остаются ПО «Белоруснефть» (52%), ОАО «Мозырский НПЗ» (24%) и ОАО «Нафтан» (24%).





На Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» топ-менеджер «БНК-Украина» Евгений Поспелов анонсировал выход компании на рынки природного газа и электроэнергии в 2022 году.