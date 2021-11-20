+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Украинский регулятор отказал в лицензии «дочке» БНК

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ), отказала ООО «БНК-Украина» в получении лицензии на поставку природного газа.



Регулятор принял во внимание опосредованный контроль над этой компанией резидентами стран, которые «ведут военную агрессию» против Украины.
Дело в том, пишет Оfficelife.media, что в материалах, которые анализировал регулятор, обнаружена связь ООО «БНК-Украина» и юрлиц — резидентов России.

Кроме того, «дочка» БНК не представила информацию об участниках третьего-пятого уровней, обладающих долей в уставном капитале соискателя лицензии.

В вину компании поставлено и то, что она не раскрыла на своем сайте все необходимые для получения лицензии сведения.

По открытой информации, учредителями ООО «БНК-Украина» являются трейдер ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (56,5%) и ПО «Белоруснефть» (43,5%).

В свою очередь, акционерами ЗАО «БНК» остаются ПО «Белоруснефть» (52%), ОАО «Мозырский НПЗ» (24%) и ОАО «Нафтан» (24%).

На Международной отраслевой конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» топ-менеджер «БНК-Украина» Евгений Поспелов анонсировал выход компании на рынки природного газа и электроэнергии в 2022 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]