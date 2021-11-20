







Еврокомиссия призвала европейских поставщиков увеличить снабжение газом, после того как цены на него в октябре подскочили до $1900 за 1000 кубометров. Норвегия подтвердила готовность увеличить добычу на двух месторождениях и не сдерживает себя в желании заработать, пишет Оfficelife.media со ссылкой на оператора GASSCO.





Тем временем «Газпром» отказался выставлять на свою биржу дополнительные объемы газа и сфокусировался на долгосрочных контактах.





Рекордные цены на газ в Европе заставили трейдеров снижать заявки по долгосрочным контрактам в пользу продаж на бирже по спотовым контрактам.





Сейчас фьючерсы на завтра предлагаются в Нидерландах (хаб TTF) — по $1107,06 за 1000 кубов, в Германии (хаб THE) — по $1113,51, в Австрии (хаб CEGH) — по $1115,18.



