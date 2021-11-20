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Норвегия впервые обогнала Газпром по поставкам газа в Европу

В ноябре Норвегия опередила «Газпром» по поставкам газа в Европу. «Газпром» не скрывает, что в ноябре сократил подачу топлива в Европу (без учета Турции) до 322 млн кубометров в сутки. В это время Норвегия нарастила поставки до 331 млн кубов в сутки.



Еврокомиссия призвала европейских поставщиков увеличить снабжение газом, после того как цены на него в октябре подскочили до $1900 за 1000 кубометров. Норвегия подтвердила готовность увеличить добычу на двух месторождениях и не сдерживает себя в желании заработать, пишет Оfficelife.media со ссылкой на оператора GASSCO.

Тем временем «Газпром» отказался выставлять на свою биржу дополнительные объемы газа и сфокусировался на долгосрочных контактах.

Рекордные цены на газ в Европе заставили трейдеров снижать заявки по долгосрочным контрактам в пользу продаж на бирже по спотовым контрактам.

Сейчас фьючерсы на завтра предлагаются в Нидерландах (хаб TTF) — по $1107,06 за 1000 кубов, в Германии (хаб THE) — по $1113,51, в Австрии (хаб CEGH) — по $1115,18.
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