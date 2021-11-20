







Теперь отпускная цена на гречку может быть повышена импортером на размер изменения контрактных цен. Контрактные цены в иностранной валюте пересчитываются по курсу Нацбанка на момент установления цены.





Повышение цен на гречку в торговле допускается в размерах, пишет Оfficelife.media, не превышающих соответствующего изменения отпускных цен импортера. При этом невозможно применение торговых (оптовых) надбавок в процентном выражении на импортную гречку в размерах, превышающих применяемые субъектом хозяйствования на момент ее поступления.





Изменять цены на гречку можно, располагая документальным подтверждением обоснованности такой меры.





Новый порядок формирования цен на импортную гречку действует с 15 ноября, информирует МАРТ.





Ранее сообщалось, что правительство Беларуси запретило на три месяца вывоз из страны крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного и готовых пищевых продуктов из гречки.





По данным Белстата, за 10 месяцев текущего года в Беларуси гречка подорожала на 14,9%.





В РФ цены на гречку в рознице летом 2021 года выросли до рекордного за последние 10 лет уровня: в августе 1 кг гречки в магазинах стоил в среднем 102,5 российского рубля ($1,39).



