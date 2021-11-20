В Беларуси вводят особые цены на импортную гречку до конца года
Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине установила до конца 2021 года особый порядок формирования цен на импортную гречку.
Теперь отпускная цена на гречку может быть повышена импортером на размер изменения контрактных цен. Контрактные цены в иностранной валюте пересчитываются по курсу Нацбанка на момент установления цены.
Повышение цен на гречку в торговле допускается в размерах, пишет Оfficelife.media, не превышающих соответствующего изменения отпускных цен импортера. При этом невозможно применение торговых (оптовых) надбавок в процентном выражении на импортную гречку в размерах, превышающих применяемые субъектом хозяйствования на момент ее поступления.
Изменять цены на гречку можно, располагая документальным подтверждением обоснованности такой меры.
Новый порядок формирования цен на импортную гречку действует с 15 ноября, информирует МАРТ.
Ранее сообщалось, что правительство Беларуси запретило на три месяца вывоз из страны крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного и готовых пищевых продуктов из гречки.
По данным Белстата, за 10 месяцев текущего года в Беларуси гречка подорожала на 14,9%.
В РФ цены на гречку в рознице летом 2021 года выросли до рекордного за последние 10 лет уровня: в августе 1 кг гречки в магазинах стоил в среднем 102,5 российского рубля ($1,39).
12:02 20/11/2021
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