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В Беларуси рекордно уменьшилось число банковских карт: Чем это вызвано

В Беларуси наблюдается рекордное уменьшение числа банковских карточек. Их число сокращается все три квартала этого года. И если за три последних квартала 2020–го их стало меньше на 41,3 тысячи штук, то за три квартала этого года — на 237,6 тысячи штук. То есть, сокращение увеличилось почти в 6 раз.




Такого негативного периода в динамике количества банковских карточек у населения ещё в Беларуси не было по длительности и общему их сокращению, отмечает the-village.me со ссылкой на InfoBank.

На конец III квартала 2021-го банковских платёжных карточек физических лиц в Беларуси – 15,249 миллиона штук. Это 1,6 карты в среднем на 1 человека.

Рекордное количество было в конце I квартала 2020-го: 15,554 миллиона штук. За 1,5 года, таким образом, их стало меньше на 305 тысячи штук (-2%).

На первый взгляд, это результат насыщения: прирост упёрся в естественный «потолок» – в количество населения страны, и такого прироста, как раньше, быть уже не может.

Однако похожая ситуация была в 2015-17 годах в период кризиса с девальвациями, падением реальных доходов, уровня жизни: тогда тоже рост количества карточек резко замедлился. Но когда кризис закончился – прирост продолжился (2018-19 гг.), несмотря на то, что уже и тогда количество карточек превышало численность населения страны.

На это раз дополнительным фактором стала очень негативная – худшая с 90-х годов (а, может быть, и со времён войны) демографическая ситуация: самого населения в Беларуси становится всё меньше. Официальная статистика с начала резкого роста смертности в ковид-пандемию перестала публиковать данные о естественном приросте населения. Но если посмотреть на статистику России и Украины, где смертность и естественная убыль населения – наибольшая со времён войны 1939-45 годов, — сложно ошибиться в предположении того, что то же самое – и в Беларуси.

Как известно, ковид наиболее опасен для людей старшего возраста: вирус, кроме того, что сам по себе опасен, провоцирует ещё и развитие хронических и застарелых заболеваний. В результате чего мы видим сокращение количества пенсионеров в Беларуси – какого ещё в стране не было (хотя повлияло на это ещё и повышение возраста выхода на пенсию).
Кроме того, достигла больших масштабов эмиграция из Беларуси. И всё это вместе как раз и привело к сильнейшему демографическому провалу: самих белорусов становится всё меньше.

Итак, длящаяся уже 1,5 года цепь кризисов в Беларуси, переходящие из одного состояния в другой, заметно ухудшившие финансовое состояние страны и домашних хозяйств, плюс сильнейший демографический обвал – и привели к тому, что количество банковских карт у населения в эти 1,5 года становится всё меньше с каждым кварталом.

Интересно, что до сих пор еще очень многие люди снимают наличку со счета. Например, в 2006-07 гг. более 90% всех операций с использованием карточек – это было снятие наличных, а для оплаты товаров (работ, услуг) карточки использовались менее чем в 10% случаев (по денежному объему операций). Но из года в год удельный вес платежных операций увеличивался, и в 2018 году их объем превзошел объем операций по снятию налички. Тем не менее, сейчас для снятия наличности карточку используют в 37,1% всех операций, а для оплаты — в 62,9% случаев.

Но в III квартале 2021-го объём операций с использованием банковских платёжных карт вдруг резко сократился, составив 23,665 миллиарда рублей, номинальное падение — кстати, сильнейшее за 5 лет — составило 5,45% к предыдущему кварталу (было 25,03 миллиарда рублей).

Самих белорусов стало сильно меньше, соответственно, уменьшилось число банковских карточек и объем операций по ним.
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