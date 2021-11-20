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В Беларуси построили крупнейшую солнечную электростанцию: Она находится в Чернобыльской зоне

В Беларуси построили и ввели в эксплуатацию крупнейшую солнечную электростанцию в стране: 109 МВт. Это в два раза мощнее, чем предыдущий рекорд. Она находится в отселенной Чернобыльской зоне.


Строительство началось еще в 2018 году в Чериковском районе (Могилевская область) вблизи бывшей деревни Малая Речица. Эта территория пострадала от Чернобыля, поэтому местность отселили, пишет The-village.me. Объект занимает площадь в 210 гектаров: это два больших поля между лесами и речкой Волчас. Точное место застройки находится здесь.

Генподрядчиком стройки была компания «Белзарубежстрой» (это она строила панельки в Венесуэле). Заказчиком выступило ООО "Солар Лэнд", а финансирование - от ирландской компании «Камелиасайд Лимитед» — дочернего предприятия United Green, которое специализируется на венчурных инвестициях в возобновляемую энергетику.

Акт приемки солнечной электростанции (официально ее называют «фотоэлектрическая станция для производства электрической энергии») подписали еще в конце сентября, а недавно начальник Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Баргатин сообщил, что первая "зеленая" электроэнергия от чериковской солнечной станции в тестовом режиме уже поступала в сети "Могилевэнерго". Сейчас проект находится в стадии заключения договора на отпуск электроэнергии в сеть.

Суммарная установленная мощность солнечной станции составляет 109 МВт переменного тока и 130 МВт постоянного тока. Ожидается, что годовой объем выработки энергии составит 133-138 тысяч МВт*час. Также она должна обеспечить снижение выбросов углекислого газа на 75.109 тонн в год.


До этого самыми мощными солнечными электростанциями страны были:

 Июнь 2016: станция под Мяделем (Минская область): 5,7 МВт

 Август 2016: станция «Солар II» под Брагином (Гомельская область): 18,48 МВт

 Октябрь 2017: станция «Белоруснефть» под Речицей (Гомельская область): 55 МВт

По данным на 1 мая 2021 года, в стране работали 70 солнечных электростанций общей мощностью 160 МВт. Таким образом, новая солнечная станция под Чериковым выдает примерно 2/3 мощности всех предыдущих солнечных станций.

Для сравнения: мощность первого энергоблока БелАЭС, которая постоянно выключается, составляет 1.200 МВт (или примерно 11 таких солнечных станций, как под Чериковым).
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