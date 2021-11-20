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Руководители сельхозпредприятия стали фигурантами уголовного дела за сокрытие падежа скота

Руководители сельхозпредприятия в Могилевской области скрывали падеж скота, а его стоимость высчитывали из зарплат сотрудников. В отношении должностных лиц сельхозпредприятия Могилевской области, сообщили в Комитете госконтроля Беларуси в пятницу.


"Уголовные дела возбуждены в ноябре 2021 года в отношении директора и главного ветврача сельскохозяйственного предприятия Шкловского района за сокрытие падежа молодняка крупного рогатого скота", - проинформировали в КГК.

Установлено, пишет Interfax.by, что для сокрытия падежа скота должностные лица сельхозорганизации внесли в официальные документы недостоверные сведения о произведенном убое 15 животных и реализации мяса подчиненным (из их зарплаты незаконно удержано Br3,1 тыс.), рассказали в КГК.

"Манипуляции с отчетностью позволили руководителям создать видимость благоприятного положения дел в хозяйстве и избежать привлечения к материальной ответственности за непроизводительный падеж скота", - заявили в ведомстве.

В отношении должностных лиц сельхозпредприятия возбуждены уголовные дела по статье "превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности".

В КГК добавили, что в июне этого года фигурантом уголовного дела стал замдиректора этого же хозяйства за сокрытие падежа 8 голов скота. В этом случае также были сфальсифицированы документы, а стоимость погибших животных (Br1,2 тыс.) вычтена из зарплаты подчиненного.
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