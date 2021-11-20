



"Уголовные дела возбуждены в ноябре 2021 года в отношении директора и главного ветврача сельскохозяйственного предприятия Шкловского района за сокрытие падежа молодняка крупного рогатого скота", - проинформировали в КГК.





Установлено, пишет Interfax.by, что для сокрытия падежа скота должностные лица сельхозорганизации внесли в официальные документы недостоверные сведения о произведенном убое 15 животных и реализации мяса подчиненным (из их зарплаты незаконно удержано Br3,1 тыс.), рассказали в КГК.





"Манипуляции с отчетностью позволили руководителям создать видимость благоприятного положения дел в хозяйстве и избежать привлечения к материальной ответственности за непроизводительный падеж скота", - заявили в ведомстве.





В отношении должностных лиц сельхозпредприятия возбуждены уголовные дела по статье "превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности".





В КГК добавили, что в июне этого года фигурантом уголовного дела стал замдиректора этого же хозяйства за сокрытие падежа 8 голов скота. В этом случае также были сфальсифицированы документы, а стоимость погибших животных (Br1,2 тыс.) вычтена из зарплаты подчиненного.







