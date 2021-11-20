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Закрытие польской Кузницы существенно не повлияет на транзит контейнеров - операторы

Закрытие железнодорожного грузового сообщения между Польшей и Беларусью через погранпереход Брузги (Польша) - Кузница Белостоцкая (Беларусь) существенно не повлияет на транзитные перевозки контейнеров на маршрутах между КНР и Европой через территорию России, считают контейнерные ж/д операторы.



Польские власти на фоне пограничного миграционного кризиса в пятницу уведомили Беларусь о приостановлении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска Брузги-Кузница.

"Наши маршруты не проходят через погранпереход Брузги, нас не затрагивает это решение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Трансконтейнера".

"Основной поток транзитных поездов в сервисах UTLC ERA передается из Беларуси на Польшу через погранпереход Брест - Малашевиче. Через погранпереход Брузги/Кузница Белостоцкая осуществляются разовые отправки контейнерных поездов, в том числе для диверсификации грузопотоков и снижения нагрузки на другие пограничные переходы", - сообщили агентству в АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance, UTLC ERA).

"Любые ограничения негативно влияют на глобальную логистику и, как следствие, нарушаются цепочки поставок во всех странах. Инцидент в Суэцком канале и эта ситуация еще раз подтверждают тезис о необходимости диверсификации маршрутов доставки. Что касается транспортной группы FESCO, то мы активно развиваем альтернативные транзитные коридоры. Сейчас мы предлагаем нашим клиентам перевозки сразу по нескольким направлениям: через пограничный переход Брест/Малашевиче (Белорусси /Польша), через порт Санкт-Петербурга и в ближайшее время запустим новый транзитный сервис через Калининградскую область, где мы также планируем построить терминал", - сообщил журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы FESCO Герман Маслов.
 
"Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" - совместное предприятие железных дорог России, Казахстана и Беларуси, специализирующееся на контейнерном транзите между Европой и Китаем по территории трех стран.
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