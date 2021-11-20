Мониторинг предприятий: производство пошло на спад
По оценкам бизнеса, объемы производства в августе-октябре вновь вернулись в зону спада (минус 3,9% против роста на 1% тремя месяцами ранее). Снижение объема подрядных работ подтвердили строительные и транспортные предприятия.
Замедление роста производства констатируют предприятия промышленности при загрузке производств на уровне 72%. Такие данные приводит Нацбанк в обзоре «Мониторинг предприятий».
Руководители предприятий признают, пишет Оfficelife.media, что факторами, ограничивающими производство, остаются: недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности, нехватка оборотных средств, недостаточный спрос на продукцию, а также высокие цены на сырье и материалы.
Предприятия отмечают замедление объемов реализации. И если промышленности удается поддерживать сбыт на приемлемом уровне, то в строительстве объем вводимых в действие объектов постепенно сокращался.
Экономическую конъюнктуру считают благоприятной 57% руководителей предприятий. Экономическое положение своего предприятия удовлетворительно оценивают 70% руководителей и только 19% считают его плохим. Снижение спроса отмечают строительные предприятия и торговые организации.
09:56 20/11/2021
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