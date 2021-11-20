+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"А если газ перекроем?" Чем на самом деле ответит Лукашенко Европе

Если введут новые санкции из-за миграционного кризиса, Александр Лукашенко готов ограничить работу газопровода "Ямал — Европа". Более того, Минск может перекрыть автомобильные и железные дороги, по которым доставляют товары из Европы в Россию.

"А если газ перекроем?" Чем на самом деле ответит Лукашенко Европе
© AP Photo / Sergei Grits
Однако, несмотря на взаимные угрозы, Беларусь успешно торгует с западными странами. Как бизнес оказался важнее политики, разбиралось РИА Новости.


Намерение или блеф


"Мы обогреваем Европу, они нам угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?" — заявил Лукашенко на заседании правительства, чем вызвал шквал критики.
 
Эти слова белорусский лидер сказал после решения ЕС ввести очередные санкции. Брюссель хочет отомстить Лукашенко за миграционный кризис на границе Польши и Литвы. С весны туда стекаются беженцы из Ирака, Ливана и Афганистана — рассчитывают попасть в Германию.

В Совете ЕС предполагали, что Минск отреагирует жестко. Но, по признанию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, "газовый шантаж" стал неожиданностью: "Лукашенко пугает тем, что ему не принадлежит. Газ продают русские, не белорусы".
"Сначала мигранты, теперь топливо. Для гибридных атак Лукашенко ничем не брезгует. Он блефует", — согласился представитель внешнеполитической службы Брюсселя Петер Стано.

Однако в Кремле заверили, что происходящее никак не повлияет на поставки газа — Россия выполнит обязательства. И действительно, транзитный статус не дает права Минску ограничивать экспорт. Этот пункт оговаривали еще в 2011-м, когда "Газпром" приобретал акции местного оператора.

К тому же "Ямал — Европа" — не единственный путь доставки российского товара европейским потребителям. Сначала загружают "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Болгария, Сербия и Венгрия получают голубое топливо по "Турецкому потоку". Еще 40 миллиардов кубометров, согласно требованию ЕС, идут через Украину. Белорусский маршрут используют как альтернативу. А с вводом в эксплуатацию "Северного потока — 2" его значение еще больше снизится.

Меркель на проводе

Новый — пятый по счету — пакет санкций против Беларуси пока не приняли. А после состоявшихся на днях телефонных переговоров Лукашенко с Ангелой Меркель заговорили, что рестрикции могут смягчить. Возможно, они затронут отдельных белорусских чиновников и силовиков.

Летом вводили меры секторального характера: ЕС, США и Канада запретили продажу, поставку и передачу Минску оборудования, технологий или программного обеспечения. В черный список попали крупнейшие предприятия республики — МАЗ, БелАЗ, Новая нефтяная компания.

Американские санкции против Лукашенко, в отличие от европейских — экстерриториальные. А потому с ними вынужденно считаются не только на Западе, но и в странах, где в обиходе долларовые транзакции.

Ограничения ввели и для "Беларуськалия" — ключевого экспортера калийных удобрений на мировой рынок. Многим компаниям позволили продолжить сотрудничество до зимы. Но свернуть контракты до конца года успевают не все. Великобритания, Украина, Китай и Индия хотят продлить договоры. По соотношению "цена — качество" белорусский калий их вполне устраивает. Однако пойти против мейнстрима эти страны не могут.

"Закроем дорогу для поляков и литовцев"

Негативные последствия санкций чувствует не только белорусская экономика. Ограничения против Минска повлияли на Восточную Европу и Прибалтику. Первой пострадала Литва. Лукашенко отказался от транзита нефтепродуктов через порт Клайпеды, теперь они идут через Усть-Лугу. Транспортировка стала дороже, но президент Белоруссии не скрывал — это политическое решение.

Ежегодно через литовскую гавань проходило около 240 миллионов тонн товаров. Из них восемь — белорусские калийные удобрения, четыре-пять — нефтепродукты. Грузы из Беларуси обеспечивали примерно треть оборота. За переправку в Европу этой продукции Клайпеда получала около 30 миллионов евро, что составляет не менее восьми-тринадцати процентов литовского ВВП. Вильнюс уже недосчитался около десяти миллионов евро — не критично, но ощутимо.

Сейчас Лукашенко грозит перекрыть и грузопотоки. Он уверен — это приведет к сбою поставок из Германии и Польши не только в Россию, но и на рынки других постсоветских стран: "Через Украину не пройдешь: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?"

Однако и эта угроза кажется европейцам раздутой. Если Беларусь перекроет автомобильные трассы или железную дорогу, то товары на рынки СНГ повезут через страны Восточной и Центральной Европы, Балканы. Но вряд ли Лукашенко на это решится — упадут и белорусские, и российские продажи.

Минск занимает 60-е место среди экспортных рынков Германии, товарооборот двух стран в прошлом году составил около двух миллиардов евро — для белорусской экономики это существенные цифры. Поставки белорусских товаров в Литву и Польшу меньше, но логистика проще. Такая взаимозависимость показывает: запреты чувствительны для всех.

Санкции — как швейцарский сыр

Белорусский экономист Ярослав Романчук обращает внимание на парадокс: несмотря на западные санкции, белорусские продажи в Европу с января по сентябрь увеличились в два раза.

"В 2020-м доля белорусского рынка в экспорте ЕС составила 16 процентов. В этом году она выросла до 25-ти. Увеличились и продажи нефтехимии, металлургии, деревообработки. Эти товары составляют примерно 75 процентов всего товарооборота Беларуси. То есть западные санкции дырявые, как швейцарский сыр", — говорит экономист.

Романчук уверен, что европейские компании могут найти способ обхода санкций против белорусских калийных удобрений: "Во всех контрактах написано, что сотрудничество прекратится после исполнения текущих обязательств. Но что такое "текущие обязательства", никто толком не знает. Бизнес может заявить, что не успел закрыть сделки до конца года, и продлить их еще на несколько лет".

Как полагает эксперт, даже если ЕС внесет в черный список все белорусские предприятия, это не станет концом режима Лукашенко. Минск сотрудничает с Россией, Китаем, арабскими странами.

"Сейчас в Беларуси сбалансированный бюджет. Хотя ожидали, что в этом году дефицит составит шесть миллиардов белорусских рублей — это примерно два с половиной миллиарда долларов. Кроме того, положительный торговый баланс", — объясняет Романчук.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отмечает — европейский бизнес по-прежнему имеет дело с Беларусью. Но с оговорками: "Под западными рестрикциями в основном сотрудничество в оборонной промышленности. Действуют ограничения и на госбанки, их кредитование. А розница вся работает".

И все же удар от санкций эксперт считает существенным. Главную угрозу он видит в экстерриториальности американских мер. Игнорировать их будет сложно, если США поддержат пятый пакет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]