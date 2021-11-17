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Имущество предприятия в Дрогичине продали новому инвестору

Компания из Могилевской области выкупила комплекс имущества РУПП «Экзон-Глюкоза». Это предприятие в Дрогичине занимает территорию 42 гектара.


Как сообщила заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Наталья Абрамович, инвестора для покупки имущества «Экзон-Глюкоза» предприятия подыскивали несколько лет, а новый владелец пообещал сохранить профиль производства.

В частности, пишет 1reg.by, планируется реконструировать приобретенный комплекс зданий и сооружений, а также модернизировать производство на площади 14 гектаров, где расположены цеха по производству крахмала, патоки, сухих кормов.
 
«Предприятие «Экзон-Глюкоза» – нерентабельное, не выдерживает конкуренцию. С ноября 2017 года оно находилось в санации. Совместно с концерном «Белгоспищепром» был разработан план мероприятий, но, к сожалению, он не принес результатов. Искали инвестора, чтобы сохранить рабочие места и производство», – отметила Наталья Абрамович в комментарии для БЕЛТА.

По ее словам, численность работников (около 150 человек) тоже будет сохранена, но теперь предприятие станет филиалом ООО «Сельхозинвест» «Дрогичинский крахмальный завод».

В свою очередь «Экзон-Глюкоза» продолжает работу, производит патоку и поставляет ее заказчикам.

«Заключен только договор купли-продажи. Когда будет подписан акт приема-передачи, все имущество перейдет новому владельцу», – пояснила заместитель председателя Дрогичинского райисполкома.

Она также заявила, что незавершенные объекты, которые не использовались, остались пока в собственности «Экзон-Глюкозы» и в дальнейшем будут продаваться.
Источник: Алесь Верасень
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