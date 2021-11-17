



Как сообщила заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Наталья Абрамович, инвестора для покупки имущества «Экзон-Глюкоза» предприятия подыскивали несколько лет, а новый владелец пообещал сохранить профиль производства.





В частности, пишет 1reg.by, планируется реконструировать приобретенный комплекс зданий и сооружений, а также модернизировать производство на площади 14 гектаров, где расположены цеха по производству крахмала, патоки, сухих кормов.

«Предприятие «Экзон-Глюкоза» – нерентабельное, не выдерживает конкуренцию. С ноября 2017 года оно находилось в санации. Совместно с концерном «Белгоспищепром» был разработан план мероприятий, но, к сожалению, он не принес результатов. Искали инвестора, чтобы сохранить рабочие места и производство», – отметила Наталья Абрамович в комментарии для БЕЛТА.





По ее словам, численность работников (около 150 человек) тоже будет сохранена, но теперь предприятие станет филиалом ООО «Сельхозинвест» «Дрогичинский крахмальный завод».





В свою очередь «Экзон-Глюкоза» продолжает работу, производит патоку и поставляет ее заказчикам.





«Заключен только договор купли-продажи. Когда будет подписан акт приема-передачи, все имущество перейдет новому владельцу», – пояснила заместитель председателя Дрогичинского райисполкома.





Она также заявила, что незавершенные объекты, которые не использовались, остались пока в собственности «Экзон-Глюкозы» и в дальнейшем будут продаваться.