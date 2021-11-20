По данным проекта World’s Top Exports, отслеживающего экспортные поставки товаров по всему миру, Беларусь в 2020 году заняла 14-е место в мировом рейтинге экспортеров огурцов, продав их в общей сложности на 17,1 млн долларов. Это составило 0,6% мирового экспорта данных продуктов.





В 2019 году Беларусь по экспорту огурцов также заняла 14 место, продав за границу этих зеленых обитателей белорусских грядок на сумму 14,1 млн долларов. Тогда данные продажи составили 0,5% всего экспорта.





В 2020 году мировые продажи огурцов составили 2,84 миллиарда. В целом стоимость экспортируемых огурцов выросла в среднем на 15,4% для всех стран-экспортеров с 2016 года, когда общие международные поставки огурцов оценивались в 2,5 миллиарда долларов.





С 2019 по 2020 год стоимость глобально экспортируемых огурцов увеличилась на 8,4%.





В пятерку крупнейших экспортеров огурцов в стоимостном выражении входят Испания, Мексика, Нидерланды, Канада и Соединенные Штаты Америки. В совокупности на этот квинтет основных поставщиков приходилось 81,9% всех экспортируемых данных продуктов в 2020 году.





В Европе в прошлом году от реализации огурцов за границу было получено 1,6 миллиарда долларов, или 56,2% от общемирового объема. На втором месте оказались североамериканские экспортеры с 36,2%, в то время как еще 6,5% поставок были сделаны из Азии.





В стоимостном выражении на стран из Топ-15 пришлось 92,4% мирового экспорта огурцов в 2020 году.





Топ-15 мировых экспортеров огурцов:





1. Испания: 744,1 млн долларов США (26,2% от общего объема экспорта огурцов).

2. Мексика: 632,7 млн ​​долларов (22,3%)

3. Нидерланды: 553,7 млн ​​долларов (19,5%)

4. Канада: 331,2 миллиона долларов (11,7%)

5. США: 61,9 млн долларов (2,2%)

6. Турция: 50,6 млн долларов (1,8%)

7. Бельгия: 50,3 млн долларов (1,8%)

8. Китай: 47,7 млн ​​долларов (1,7%)

9. Греция: 31,9 млн долларов (1,1%)

10. Иордания: 23,9 млн долларов (0,8%)

11. Германия: 22,9 млн долларов (0,8%)

12. Польша: 18,9 млн долларов (0,7%)

13. Франция: 18,2 млн долларов (0,6%)

14. Беларусь: 17,1 млн долларов (0,6%)

15. Афганистан: 16,4 млн долларов (0,6%)