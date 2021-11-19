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Крупнейшее падение акций Alibaba: минус $40 млрд

Акции Alibaba установили антирекорд с момента выхода этого бизнеса на биржу в Гонконге. Цена упала настолько, что общая оценочная стоимость компании понизилась на $40 млрд.


Одна из причин — низкие показатели продаж по итогам «черной пятницы». Также это последствия ужесточения правового регулирования для технологических гигантов в Китае. 

Кроме падения акций Alibaba, пишет Оfficelife.media, просел и в целом фондовый рынок. Индекс Hang Seng понизился на 2%. Он отражает рыночную капитализацию 34 компаний Гонконга. Это 65% всего фондового рынка особой территории Китая, а во многом и в целом КНР.
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